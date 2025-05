Cia Athletica inaugura unidade na Mooca

A Cia Athletica acaba de inaugurar sua nova unidade no Mooca Plaza Shopping, reforçando sua presença na zona leste da capital paulista. A academia chega com a proposta de oferecer ao público uma experiência de bem-estar com qualidade, conveniência e alto desempenho.

A nova unidade conta com ambientes para musculação, cardio, hipertrofia e três salas dedicadas exclusivamente às aulas de ginástica. A grade de aulas diversificada e atualizada atende a diferentes perfis de alunos, desde os iniciantes até os que buscam treinos de alta performance. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h, e aos fins de semana e feriados, das 9h às 15h.

“Queremos que nossos alunos encontrem aqui um lugar onde sintam prazer em treinar, se superar e cuidar de si. Essa nova unidade foi pensada para inspirar hábitos saudáveis, acolher diferentes estilos de vida e oferecer uma experiência completa. A Mooca tem um perfil dinâmico e exigente, e expandir nossa presença na zona leste da capital é parte de um compromisso da Cia Athletica”, afirma Richard Bilton, CEO da Cia Athletica.

Com essa inauguração, a Cia Athletica chega à sua segunda unidade na zona leste — onde já possui presença dentro do Shopping Anália Franco.

Além da localização estratégica dentro do Mooca Plaza Shopping, a nova unidade oferece infraestrutura, equipamentos e um layout que privilegia a circulação dos alunos. A integração com o shopping oferece também praticidade ao dia a dia dos clientes, que podem combinar seus treinos com lazer, compras ou compromissos pessoais.

Quem já treina nas outras unidades da Cia Athletica pode utilizar a unidade Mooca Plaza Shopping por meio do serviço FTU (Frequência em Todas as Unidades), que pode ser contratado na própria academia de origem.

Website: http://www.ciaathletica.com.br