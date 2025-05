Como transformar o dia a dia da indústria em notícia é tema de curso na ABIMAQ

Destinado para executivos que desejam aprimorar sua comunicação e fortalecer a imagem da empresa na imprensa, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará, no dia 22 de maio (quinta-feira), o curso Poder da Mídia: Como Transformar Notícias em Sucesso Empresarial.

Com a condução da jornalista e especialista em comunicação, Vera Lucia Rodrigues, com mais de 40 anos de experiência no jornalismo e na assessoria de imprensa, o treinamento ensinará como identificar informações estratégicas, criar narrativas eficazes e estabelecer um relacionamento sólido com a mídia para maximizar a visibilidade empresarial.

A programação do curso, que será ministrada de forma remota, via plataforma Zoom, abordará as seguintes questões:

- Desenvolver habilidades de relacionamento com a imprensa: capacitar os participantes para construir e manter uma rede de contatos eficaz com jornalistas e meios de comunicação;

- Maximizar a visibilidade da empresa por meio da mídia: ensinar técnicas para expandir o alcance da empresa utilizando a imprensa como ferramenta estratégica de comunicação;

- Classificar o que é notícia e o que não é: ajudar os profissionais a entenderem quais informações são relevantes para a imprensa e como utilizá-las de maneira eficiente.

- Posicionar a empresa como referência em seu setor: mostrar como transformar a empresa em uma fonte confiável para a imprensa, aumentando sua autoridade e credibilidade no mercado;

- Criar estratégias de comunicação eficazes: ensinar a desenvolver narrativas que ressoam com o público e com a imprensa, ajudando a construir uma imagem positiva e de destaque;

- Avaliar o impacto das notícias geradas: ensinar métodos para medir o retorno de visibilidade e o impacto das notícias na reputação e nos negócios da empresa;

- Fortalecer a imagem do executivo e da empresa: demonstrar como o uso estratégico da imprensa pode elevar não apenas a empresa, mas também a imagem pessoal do executivo como líder de opinião no mercado;

- Como captar informações da equipe e compartilhar com a assessoria de imprensa.

Serviço - Curso - Poder da Mídia: Como Transformar Notícias em Sucesso Empresarial:

Data: 22 de maio (quinta-feira)

Horário: 09h às 17h

Carga horária: 6h

Local: on-line, via plataforma Zoom