A&M e Revizia lançam solução para transição tributária

A Alvarez & Marsal Brasil e a Revizia – empresa de tecnologia especializada em gestão tributária estratégica e compliance fiscal – anunciam em parceria uma plataforma integrada para orientar a transição das empresas para o novo regime tributário brasileiro.

O produto reúne as expertises das duas empresas ao conjugar a atuação da A&M em boas práticas, diagnóstico e análises das situações fiscal, tributária e financeira das empresas com a tecnologia proprietária da Revizia.

“A Reforma Tributária vai simplificar os mecanismos de tributação progressivamente a partir do ano que vem, mas uma mudança desse porte nunca deixa de ser complexa para as companhias, que precisam se adaptar à nova realidade e, com isso, adaptar suas operações”, explica Adriano Ponciano, sócio-diretor da A&M na área de tributação e à frente da parceria.

Ele destaca que, apesar das especificidades de cada empresa, todas possuem como desafio otimizar esse processo. “A transição para a reforma vai exigir novas práticas; no entanto, isso não pode concorrer com outras atividades da empresa, nem com seu core business. E é esta a nossa função: proporcionar inteligência estratégica e operacional para que as empresas estejam em conformidade com as novas regras, mas inteiramente dedicadas ao que importa, que é o seu negócio”, enfatiza.

Ganhos de eficiência

A plataforma resultante da parceria consegue analisar os últimos cinco anos do histórico tributário de uma empresa em apenas 48 horas – trabalho que levaria pelo menos três meses para ser concluído sem esse suporte tecnológico.

Segundo Vitor Alves, CEO da Revizia, “o Revizia nasceu como uma ferramenta de compliance, facilitando a gestão fiscal e financeira das empresas em um ambiente tributário complexo. Com a Reforma Tributária, reforçamos nosso compromisso de auxiliar empresas a se adequarem às novas regras, permitindo que gestores tomem decisões embasadas em dados concretos e confiáveis”, destaca. Em muitos casos, são inclusive identificados créditos tributários que, de outra forma, poderiam significar perdas significativas para as empresas.

“O Revizia é muito mais do que uma calculadora tributária”, ressalta Vitor. “A ferramenta fornece projeções precisas que ajudam as empresas a se prepararem segundo as novas regras da reforma, permitindo assim um planejamento detalhado e redução de riscos durante todo o período de transição”, explica.

A plataforma permite, ainda, que o processo de análise seja contínuo, pois é atualizada automaticamente com os dados da organização e com as mudanças na legislação ao longo da transição.

“Nossos clientes contam com uma plataforma inteligente que vai além do diagnóstico inicial. Ela acompanha, em tempo real, as movimentações da empresa e mudanças da legislação, garantindo um processo de análise e planejamento tributário contínuo – tudo com total autonomia para o cliente”, finaliza.

Sobre a A&M

A A&M é uma consultoria global em serviços de gestão e aprimoramento de desempenho empresarial. Com mais de 11 mil profissionais e presença em todos os continentes, em mais de 80 escritórios distribuídos por 40 países, a companhia atua com corporações, conselhos, empresas de capital privado, escritórios de advocacia e agências governamentais em contextos desafiadores.

As equipes ajudam as organizações a transformarem suas operações, impulsionar o crescimento e acelerar os resultados.

Sobre a Revizia

A Revizia é uma empresa de tecnologia especializada em gestão tributária estratégica e compliance fiscal. Sua plataforma baseada em nuvem com recursos de machine learning, ajuda empresas a otimizar processos de análise, controle e planejamento. A ferramenta reproduz mais de 130 malhas fiscais utilizadas pelos fiscos (federal, estaduais e municipais), permitindo a identificação de inconsistências e correção de erros antes de sofrerem fiscalizações.

Em um cenário no qual a tecnologia tem sido amplamente empregada para intensificar os mecanismos de controle e autuações fiscais, a solução permite que as empresas se mantenham em conformidade, por meio de monitoramento contínuo e análises estratégicas — minimizando riscos e aumentando a eficiência tributária. Já são mais de 7.000 CNPJs impactados e mais de R$ 5 bilhões em créditos identificados, comprovando o potencial da solução em gerar economia real e consistência tributária para seus clientes.

Website: https://www.alvarezandmarsal.com/pt-br/global-locations/brazil