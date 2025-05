Adv Dinâmico facilita acesso a consulta de processos

Com o objetivo de auxiliar advogados e clientes na consulta de processos e na verificação do status em tempo real, a plataforma Adv Dinâmico lançou mais uma funcionalidade que oferece acompanhamento processual com notificações automáticas em caso de atualizações nos processos envolvendo o usuário ou a pessoa de interesse.

Segundo o relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023 houve o registro de quase 84 milhões de processos em tramitação — três milhões a mais em relação ao ano anterior. Ainda de acordo com o levantamento, apesar dos números elevados, o ano teve um saldo de aumento no acervo processual de 896 mil processos.

De acordo com Gian Nunes, especialista em tecnologia e cofundador do Grupo Adali, detentor da ferramenta, diante do alto índice de judicialização no Brasil e da dispersão das informações entre mais de 90 tribunais, a consulta de processos do Adv Dinâmico foi desenvolvida para possibilitar a consulta e o monitoramento de processos em tempo real.

“A funcionalidade busca facilitar o acesso rápido e organizado aos dados processuais e permite ativar o monitoramento automático, enviando atualizações em tempo real. Dessa forma, advogados, empresas e cidadãos conseguem acompanhar seus processos de forma prática, evitando a perda de prazos importantes que podem gerar prejuízos financeiros ou jurídico”, explica.

O profissional afirma que o desenvolvimento da nova solução surgiu após a constatação das dificuldades enfrentadas pela população para acessar informações processuais e compreender o andamento dos processos.

No Adv Dinâmico, o usuário pode buscar processos por CPF, CNPJ, nome ou número do processo. Como as informações processuais são públicas e de interesse da sociedade, qualquer pessoa pode consultá-las — com exceção dos processos que tramitam em segredo de justiça.

“Nossa plataforma realiza a pesquisa em todos os tribunais e apresenta os resultados de forma unificada. Além disso, é possível ativar o monitoramento de processos, recebendo atualizações diretamente no WhatsApp, e-mail, etc. Para facilitar a compreensão, contamos ainda com uma inteligência artificial (IA) que explica as movimentações processuais”, detalha.

Com objetivo de garantir que a consulta seja feita em tempo real e de forma segura, são utilizados robôs especializados que coletam informações diretamente dos tribunais de todo o Brasil, o que busca conferir agilidade e segurança no acesso aos dados.

Além disso, Gian reforça que a plataforma adota práticas de segurança da informação, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para garantir a privacidade dos usuários. “É importante destacar que exibimos apenas informações públicas disponibilizadas pelos tribunais oficiais, sem acesso a dados sigilosos ou protegidos”, acrescenta.

Segundo o profissional, nos últimos 30 dias, já foram registrados mais de 250 mil acessos únicos e a estimativa é alcançar mais de 5 milhões de acessos mensais nos próximos meses.

Para mais informações, basta acessar: https://advdinamico.com.br/consultar-processo