Fisiatria trata limitações físicas de forma integrativa

A fisiatria, ou medicina física e reabilitação, é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento não cirúrgico de distúrbios associados à deficiência física, conforme a definição oficial da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR).

A especialidade se concentra na recuperação e regeneração da função física, metabólica e estrutural do corpo. Diferentemente de outras especialidades focadas em órgãos ou sistemas isolados, a fisiatria adota uma abordagem holística e busca otimizar a funcionalidade como um todo.

O Dr. César Akiho, médico fisiatra, explica que toda lesão ou perda funcional, por menor que pareça, carrega sinais de um desequilíbrio maior. “Entender e tratar a raiz do problema é o que diferencia um tratamento comum de um verdadeiro processo de regeneração e evolução, com foco em proporcionar ao paciente uma estratégia para alcançar seus objetivos e desfrutar melhor da vida”.

O Dr. César Akiho aponta que dores crônicas, lesões esportivas, sequelas neurológicas, alterações metabólicas, fraqueza muscular, dificuldades de equilíbrio, preparação para cirurgias e tratamentos como quimioterapia e recuperação pós-cirúrgica são condições médicas tratadas por especialistas em medicina física e reabilitação.

“Sem preparo metabólico, ajuste da composição corporal e reeducação do movimento, a cicatrização pode até ocorrer, mas a performance dificilmente volta ao seu melhor nível. Sem um olhar completo, a recuperação corre o risco de ser apenas parcial. A preparação para cirurgias também é fundamental. O paciente chega ao procedimento em melhores condições, tem uma recuperação mais rápida, sente menos dor e reduz o risco de complicações”, destaca o médico.

A fisiatria também atua no planejamento de cuidados de longo prazo, através do Life Care Planning, que organiza de forma estratégica e individualizada às necessidades médicas, funcionais e metabólicas futuras do paciente. A abordagem oferece ao paciente suporte contínuo e busca preservar sua funcionalidade e qualidade de vida ao longo do tempo.

Diagnóstico

O Dr. César Akiho explica que muitos quadros incapacitantes poderiam ser evitados se os primeiros sinais — perda de força, desequilíbrios de movimento ou alterações metabólicas — fossem reconhecidos e tratados a tempo. Segundo ele, ignorar pequenos sinais pode abrir espaço para grandes limitações no futuro.

“O adoecimento metabólico e físico na maioria das vezes não é rápido: ele passa despercebido e se agrava silenciosamente até que algo mais grave aconteça. A fisiatria atua regenerando precocemente, fortalecendo, reequilibrando e reeducando o corpo para o movimento correto”, esclarece o fisiatra.

Dr. César Akiho pontua que muitos pacientes passam anos repetindo lesões ou convivendo com dores crônicas porque nunca tiveram suas bases realmente reconstruídas. Segundo ele, força muscular adequada, bom funcionamento metabólico, composição corporal saudável e mobilidade equilibrada são os pilares para a qualidade de vida.

“A Fisiatria trabalha para regenerar essas bases, criando um corpo mais resiliente, preparado para performar melhor hoje e no futuro, com bem-estar geral e qualidade de vida a longo prazo. Cuidar do agora é a diferença entre um envelhecimento limitado e uma vida longa, ativa e produtiva”, acrescenta.

Dr. César Akiho garante que é uma visão ampla e integrativa que restaura a capacidade dos pacientes de viver de forma plena. “Não se trata apenas de tratar a dor ou melhorar um movimento. Trabalhamos desde o preparo interno — fortalecendo o metabolismo, ajustando a composição corporal e equilibrando o sistema músculo-esquelético — até intervenções regenerativas mais avançadas”.

Abordagem, tratamentos e recursos terapêuticos

Uma visão abrangente da fisiatria considera a aplicação de testes genéticos de alta tecnologia, como uma das ferramentas para analisar variações no DNA, e traçar um perfil genético individualizado. As predisposições e características genéticas reveladas pelos laudos dos testes permitem modular o impacto de variações desfavoráveis e pautar um equilíbrio nutricional personalizado.

Um estudo sobre as motivações e os impactos de testes genéticos em consumidores brasileiros, publicado no Journal of Community Genetics, revelou que 64% dos entrevistados tiveram alteração de hábitos após os resultados do teste. Entre os que adotaram mudanças no estilo de vida, 38,7% fizeram ajustes alimentares, 24,2% passaram a realizar check-ups regularmente e 16,5% aumentaram a prática de atividade física.

A liberação miofascial, um procedimento que visa amenizar as dores musculares causadas por tensão, também é um dos tratamentos adotados pelos fisiatras. A terapia previne lesões e contribui para o tratamento de graves patologias musculoesqueléticas, por meio de pressão manual, ou com o aporte de rolos, sobre o local da dor.

Outro método utilizado por alguns especialistas para reduzir dores e tratar lesões é a infiltração, procedimento minimamente invasivo de aplicação de medicamentos em articulações, músculos e tendões, com o objetivo de tratar inflamações e promover a reabilitação funcional. Além disso, bloqueios anestésicos e Eletroestimulação Muscular (EMS) também são opções de tratamento.

Para o Dr. César Akiho, que desenvolveu sua prática integrando estudos de outras especialidades e vivências pessoais, o processo de reabilitação exige inteligência coletiva e o fisiatra atua como guia do processo, mediando informações, promovendo a integração entre os profissionais e propondo ajustes estratégicos que respeitem a individualidade de cada paciente.

“Nenhum profissional sozinho consegue oferecer tudo que o paciente precisa. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos e outros especialistas atuam de forma complementar. Quando o trabalho é verdadeiramente integrado, os resultados podem ser transformadores”, afirma.

