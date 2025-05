Churrasco é destaque nas celebrações dos brasileiros

O churrasco, muito apreciado pelos brasileiros e popular no país, é um dos principais eventos sociais nos fins de semana em muitos lares. A refeição está presente em ocasiões de festa e reunião de famílias e amigos.

Um levantamento realizado pela Kantar, repercutido no portal Istoé Dinheiro, ilustra essa força. O material afirma que 33% das casas pretendiam assar carne nas festas de Natal e Ano Novo no último ano, 10% a mais do que era em 2021.

Ainda conforme o estudo, 29 milhões de brasileiros realizam churrasco semanalmente. Neste grupo de consumidores habituais de churrasco, o preparo é realizado, em média, 1,7 vezes por semana. No Brasil, a carne bovina predomina: 60% dos churrascos são compostos por essa carne, seguida por aves e linguiças.

Para Andre Macchiori, CEO da Polytec, empresa especializada em churrasqueiras, parrillas, coifas, fornos e lareiras, a tradição do churrasco no Brasil vai muito além da gastronomia — ela é parte da cultura e da identidade nacional. "Esse vínculo afetivo com o ritual de assar, reunir e celebrar tem influenciado o mercado de equipamentos especializados", diz.

"Nos últimos anos, observamos que o consumidor está cada vez mais exigente: ele não busca apenas uma churrasqueira, mas uma experiência completa. Essa condição tem levado o mercado a evoluir tecnicamente, com produtos que oferecem praticidade e soluções adaptadas a diferentes espaços — inclusive apartamentos", completa.

Mercado segue aquecido

De acordo com projeções da Mordor Intelligence, o mercado de churrasqueiras foi estimado em US$ 6,77 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 8,32 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,20% durante o período de previsão (2024-2029). Ainda conforme o relatório, fatores como mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares dos jovens consumidores, festas ao ar livre e reuniões sociais podem impulsionar ainda mais o setor.

Um outro estudo da Kantar mostra que, atualmente, 15% da população brasileira prepara churrasco em casa. Os lares do Rio de Janeiro e São Paulo representam mais da metade dessas ocasiões de consumo, que se concentram principalmente nos fins de semana (57% ocorrem aos sábados e domingos). Sempre ao lado de amigos e/ou parentes — 89% dessas refeições acontecem com três ou mais pessoas e quase todos esses momentos (98%) são compartilhados.

"Esses dados confirmam algo que percebemos na prática: o churrasco é, na maioria das vezes, um evento coletivo — é família, é amizade, é celebração. Isso se reflete diretamente no perfil de consumo", avalia o CEO da Polytec.

"A demanda por funcionalidade aliada à robustez está crescendo, e isso impulsiona a busca por soluções mais completas. O cliente atual valoriza equipamentos com maior área útil, com grelhas duplas, chapas adicionais, controle de altura da brasa e sistemas que facilitem o preparo de diferentes alimentos simultaneamente", percebe.

Novos modos de preparo

A popularização de novos estilos de churrasco, como o churrasco argentino e uruguaio, tem impactado a procura por equipamentos específicos para esses métodos, garante Andre Macchiori. "O intercâmbio cultural no mundo do churrasco é algo riquíssimo, e os consumidores brasileiros estão cada vez mais interessados em explorar novas formas de prepará-lo".

"A busca por parrillas com grelha argentina ou uruguaia cresceu bastante nos últimos anos, impulsionada tanto por chefs quanto por entusiastas. Hoje, é comum vermos clientes que querem incorporar técnicas como o controle gradual do fogo, o uso de canaletas ou grelhas espaçadas — o que impacta diretamente a forma como o churrasco é preparado", destaca.

A seguir, o especialista em acessórios para churrasco elenca algumas dicas para os consumidores que desejam criar um espaço gourmet completo em casa:

Planejar o uso real do espaço: pensar em quantas pessoas o anfitrião costuma receber e no estilo de preparo que mais gosta (brasa, grill, forno a lenha, etc.);

Escolher materiais de alta durabilidade: inox 304 é a escolha ideal para equipamentos que estarão em contato com calor, gordura e variações climáticas;

Integrar funcionalidade e estética: é possível ter um espaço bonito e prático. Coifas, lareiras e grelhas sob medida ajudam nisso;

Considerar a ventilação e a segurança: a escolha da coifa certa e a altura do braseiro são essenciais para conforto e segurança no preparo;

Investir em equipamentos que ofereçam controle de preparo: ajustes de altura, grelhas removíveis e sistemas modulares fazem diferença no dia a dia.



Churrasco dentro do lar



Uma pesquisa feita pela consultoria Saga, em parceria técnica com o Qualibest, publicada na Exame revela números expressivos em relação ao perfil do brasileiro quando o assunto é churrasco: não tem hora para acabar (80%); costumam fazer churrascos mais com a família (70%); fazem churrascos no mínimo uma vez por mês (55%); datas especiais são sinônimo de churrasco (50%); fazem churrascos para rever pessoas (84%); têm entre cinco e 10 participantes (60%). Essa média equivale a 15 churrascos ao ano.

“O mercado como um todo está passando por uma transformação. Antigamente, o foco era na funcionalidade básica. Hoje, o cliente quer exclusividade, acabamento impecável e soluções sob medida”, defende Macchiori.

“Na Polytec, por exemplo, desenvolvemos projetos com fabricação própria — o que nos permite criar equipamentos personalizados, que se encaixam no projeto do arquiteto ou na demanda específica do cliente”.

Para o empresário, o mais interessante nesse movimento é perceber que o churrasco segue sendo um símbolo de conexão entre pessoas — mesmo quando ele evolui tecnicamente.

“Não importa se é uma grelha simples no quintal ou uma parrilla profissional sob medida: o centro continua sendo o momento. O futuro do churrasco está na união entre tradição e tecnologia, entre o rústico e o refinado”, conclui.



