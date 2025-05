Expansão do e-commerce muda mapa logístico no Brasil

Nos últimos sete anos, o comércio eletrônico no Brasil experimentou um crescimento expressivo, movimentando R$ 205 bilhões em 2023, um salto de 286% em relação a 2016, segundo dados da FecomercioSP





O destaque, porém, está no crescimento acelerado do e-commerce em estados fora dos grandes centros urbanos. Alagoas, por exemplo, registrou um crescimento de 436,9% em seu mercado digital, enquanto Goiás teve um aumento de 399% e Mato Grosso apresentou um avanço de 374%. Esses dados apontam para uma distribuição mais ampla da demanda por entregas em diferentes regiões do país, o que requer ajustes nas operações logísticas.





Dessa maneira, empresas como a J&T Express estão reavaliando suas estratégias. “Atender bem o consumidor em cidades menores é tão importante quanto garantir agilidade nas grandes capitais. Marcas que não se adaptam a esse novo comportamento de consumo perdem vendas para concorrentes mais ágeis”, afirma Bruno Locatelli, Gerente Comercial Nacional da multinacional de serviços logísticos.





Com uma atuação nacional e centros de distribuição como o de Barueri (SP), a J&T tem direcionado esforços para também atender à expansão do e-commerce em regiões fora do eixo Rio-São Paulo, com a proposta de oferecer o mesmo nível de qualidade.





“O crescimento do consumo digital nessas áreas reforça a necessidade de uma rede logística com ampla cobertura, que possibilite o atendimento a consumidores em todas as localidades. Na J&T, além de entregarmos em 100% dos CEPs do Brasil, também temos a capacidade de coletar encomendas em qualquer ponto do território nacional. Isso viabiliza a atuação de sellers localizados em regiões remotas com eficiência logística similar à de grandes centros”, explica.





Segundo Locatelli, regiões como Alagoas, Goiás e Mato Grosso vêm apresentando novos desafios logísticos, entre eles o custo elevado de frete e limitações de infraestrutura em algumas localidades, especialmente no Norte do país. “Esses fatores dificultam o desenvolvimento do setor e exigem soluções que reduzam custos e ampliem a competitividade nessas regiões”, analisa.





Para isso, a empresa tem direcionado investimentos na ampliação da rede de distribuição e em tecnologias como a triagem automatizada. “Essas iniciativas buscam aumentar a nossa eficiência operacional, contribuindo para o atendimento de uma nova geografia do consumo e possibilitando que empresas de diferentes perfis logísticos participem do e-commerce de forma estruturada", finaliza o executivo.