Minimum Deposit Casinos alertam sobre mudanças radicais à medida que os estados reprimem os cassinos de sorteios on-line

WATERFORD, Irlanda, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Minimum Deposit Casinos (MDC), um portal líder global de recursos de cassino e divisão do OneTwenty Group, divulgou novos insights sobre o cenário regulatório cada vez mais rigoroso para jogos baseados em sorteios nos Estados Unidos. Movimentos recentes de legisladores em Nova York, Louisiana e Montana sugerem um esforço coordenado para eliminar ou restringir esses modelos alternativos de jogos de azar on-line.

Em Nova York, o Projeto de Lei 5935 do Senado, apresentado pelo senador Joseph Addabbo, avançou no processo legislativo e visa a operação e o fornecimento de plataformas no estilo sorteio. O projeto de lei aborda especificamente plataformas que usam duas formas de moeda digital - uma das quais pode ser resgatada por prêmios do mundo real - uma configuração agora sob escrutínio dos reguladores estaduais.

Enquanto isso, a Louisiana adotou uma postura igualmente dura com o Projeto de Lei 181 do Senado, liderado pelo senador Adam Bass. O projeto de lei visa proibir todas as formas de jogos de sorteio que imitam experiências de cassino ou apostas esportivas, incluindo a promoção e a operação de tais serviços. Foi aprovado por unanimidade no Senado estadual e atualmente está sendo revisado pela Câmara.

Montana pode se tornar o primeiro estado dos EUA a decretar uma proibição total se o Projeto de Lei 555 do Senado for sancionado. O projeto de lei, que foi aprovado em ambas as câmaras, busca definir claramente e proibir a operação de sites de jogos de azar não licenciados.

"Os estados estão claramente começando a se concentrar nos modelos de jogos de azar da área cinzenta", disse um analista sênior da MDC. "Esses projetos de lei mostram a rapidez com que o cenário legal pode mudar e é crucial que os jogadores e operadores fiquem na vanguarda."

