Kinaxis potencializa cadeia de fornecimento da BayWa r.e. Solar Trade com orquestração usando tecnologia de IA

Kinaxis®(TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, anunciou que a BayWa r.e. Solar Trade, uma das maiores distribuidoras mundiais de componentes fotovoltaicos, implementou sua plataforma de orquestração com tecnologia de IA, Maestro™, para melhor tomada de decisões, aumentar a resiliência e expandir as operações. À medida que as cadeias de fornecimento internacionais enfrentam interrupções crescentes, a BayWa r.e. Solar Trade tinha necessidade de uma solução mais ágil e baseada em dados para manter a eficiência, satisfazer a crescente demanda e se adaptar às crescentes complexidades, garantindo, ao mesmo tempo, a escalabilidade a longo prazo.

A BayWa r.e. Solar Trade buscava uma solução de planejamento da cadeias de fornecimento que acompanhasse sua rápida expansão e a crescente complexidade operacional. Os sistemas tradicionais de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) não conseguiam oferecer a agilidade necessária, o que ocasionou lacunas de visibilidade e lentidão na tomada de decisões. Para expandir com eficiência e se antecipar a interrupções, a empresa recorreuàMaestro para acelerar o planejamento, reduzir a complexidade e aprimorar a capacidade de resposta. Com a Maestro, a BayWa r.e. Solar Trade pode tomar decisões mais rápidas, mitigar riscos e garantir que sua cadeia de fornecimento controle as volatilidades em um ambiente de mercado em rápida transformação.

"A BayWa r.e. Solar Trade está adotando a funcionalidade de planejamento avançado e a orquestração de cadeias de fornecimento da Maestro para aumentar a agilidade, fechar lacunas de visibilidade e impulsionar uma tomada de decisões mais inteligente e rápida para suas operações", disse Dominik Dohr, Chefe Global de Cadeias de Fornecimento e Operações na BayWa r.e. Solar Trade. A Maestro nos fornece informações em tempo real, automação e flexibilidade, permitindo que nos adaptemos com rapidez às mudanças do mercado e respondamos aos eventos de cadeias de fornecimento com eficiência. Com a Kinaxis, podemos reforçar nossas operações hoje, enquanto garantimos a base sólida para um futuro sustentável.

"A BayWa r.e. Solar Trade está intensificando seu compromisso com a inovação ao aproveitar a orquestração de cadeias de fornecimento usando tecnologia de IA para aumentar a agilidade, impulsionar decisões mais inteligentes e gerar valor a longo prazo para seus negócios", disse Fabienne Cetre, Vice-Presidente Executiva de Vendas da Kinaxis na EMEA. "Com a Maestro, eles ganham a inteligência necessária para antecipar interrupções e se adaptaràdinâmica do mercado com eficiência. Estamos empolgados em dar suporteàBayWa r.e. Solar Trade ao definir uma nova referência para orquestração de cadeias de fornecimento."

