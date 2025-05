A Presidio Investors sente o prazer de anunciar a incorporação de Christian Schütte como seu mais novo parceiro operacional

Christian traz mais de 20 anos de experiência internacional em serviços bancários de investimento, capital privado e liderança operacional, com um histórico comprovado de impulsionar crescimento transformacional em todos os setores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250512510774/pt/

Christian Schütte

Christian começou sua carreira no J.P. Morgan em Nova York e Londres, onde trabalhou nas equipes de Fusões e Aquisições bem como de Finanças Corporativas. Posteriormente, ingressou no Fortress Investment Group e foi essencial em lançar suas operações na Alemanha. Durante sua gestão, ajudou a captar mais de € 1,5 bilhão em ações e gerenciou uma ampla gama de investimentos, incluindo empréstimos adimplentes e inadimplentes, além de empresas públicas e privadas.

Mais tarde, fez parte do EQT Group, onde visou o crescimento de empresas de médio porte e investimentos em sucessão. Cabe destacar que liderou a consolidação de nove agências de marketing digital em líderes de mercado com investimentos de € 100 milhões, ao criar uma das plataformas de marketing digital mais completas da Alemanha.

Após assumir funções em capital privado, Christian assumiu a liderança operacional. Atuou como diretor executivo e sócio majoritário de uma empresa de acessórios de alto nível para motocicletas, expandindo os negócios para dez mercados internacionais. Também foi cofundador de uma startup de tecnologia com foco em soluções de resposta a emergências e recuperação de ativos baseadas em IoT. Hoje, é sócio majoritário e presidente do conselho de duas empresas industriais na Alemanha, onde continua orientando o desenvolvimento estratégico e a execução operacional.

Christian é graduado em Direito pelas Universidades de Passau, Lausanne e Berlim. Sua nomeação como Sócio Operacional da Presidio Investors reforça a capacidade da empresa de fazer profundas parcerias com equipes de gestão e impulsionar a excelência operacional em todo o seu portfólio.

Sobre a Presidio Investors:

A Presidio Investors é uma empresa de capital privado que se concentra em investir em empresas de médio porte. Comprometida com o crescimento estratégico e a criação de valor, a Presidio Investors faz parcerias com equipes de gestão excepcionais para conquistar sucesso a longo prazo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250512510774/pt/

Meg Kaufman

Chefe de Pessoal

meg@presidioinvestors.com

+1 (737) 587-2940