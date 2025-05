IBRI e Deloitte realizam pesquisa até 20 de maio de 2025

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e a Deloitte promovem pesquisa anual que está em sua 18ª edição. O tema deste ano é “Evolução nas Relações com Investidores: Normas regulatórias e tecnologias emergentes impulsionam o papel do RI”.

A área de Relações com Investidores está em constante transformação, desafiando as empresas, por exemplo, na adaptação às novas regulações para a padronização de relatórios de sustentabilidade e ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança).

Além disso, a crescente inserção de inteligência artificial (IA) nas operações, questões ligadas à cibersegurança e o surgimento de diferentes formas de comunicação com o mercado ampliam a complexidade do papel dos profissionais de RI.

Os participantes receberão os resultados consolidados do levantamento.

Para participar da pesquisa IBRI Deloitte, basta acessar o link abaixo até o dia 20 de maio de 2025:

https://pesquisa.deloitte.com.br/SurveyServer/s/research/IBRI2025/IBRI.htm?

Website: http://www.ibri.com.br