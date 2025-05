Pesquisa da Perficient descobre desconexão entre executivos e seus funcionários ao adotar IA generativa

Perficient, líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje seus resultados da pesquisa sobre o estado da IA ??generativa (GenAI) na força de trabalho. Com base em uma pesquisa com mais de 1.000 funcionários de escritório nos EUA, o estudo revela uma crescente divisão entre executivos e funcionários quantoàadoção, comunicação e treinamento de GenAI.

A GenAI está transformando o local de trabalho, sendo que as empresas estão investindo cada vez mais em ferramentas e programas baseados em IA para impulsionar a eficiência e a produtividade. À medida que as empresas adotam rapidamente ferramentas baseadas em IA, a pesquisa da Perficient descobriu que as experiências e percepções diferem mais por nível de cargo do que por idade, desafiando suposições comuns. Embora os executivos estejam entusiasmados com o potencial da GenAI, muitos funcionários se sentem inseguros e sem apoio.

"As organizações estão se mobilizando com rapidez para adotar a GenAI, mas nossa pesquisa mostra que muitos funcionários não vêm recebendo a comunicação ou o treinamento necessários para se adaptar", disse Santhosh Nair, Vice-Presidente Sênior da Perficient. "As empresas que preencherem esta lacuna de modo proativo estarão melhor posicionadas para converter a ansiedade gerada pela IA em uma vantagem competitiva real."

As principais descobertas do estudo incluem:

76% dos entrevistados disseram que a GenAI melhorou sua produtividade, seja aumentando a qualidade ou a quantidade da produção

42% dos funcionários relataram não ter recebido nenhuma comunicação formal sobre a GenAI de seu empregador

Menos de 35% dos entrevistados tiveram acesso a treinamento prático e específico a cada cargo em GenAI

Estes resultados apontam a uma clara oportunidade para as organizações reforçarem a governança da GenAI, aumentarem a transparência e investirem em programas direcionados de capacitação de funcionários.

"A GenAI é incrivelmente promissora, mas não o suficiente para empolgar a liderança", disse Eric Walk, Diretor da Perficient. "O sucesso irá depender de gerar confiança, oferecer orientações claras e capacitar funcionários em todos os níveis."

Sobre o Estudo da Força de Trabalho com GenAI da Perficient

A Perficient entrevistou 1.054 funcionários de escritórios nos EUA, de diferentes setores e níveis de experiência, para compreender as percepções, os padrões de adoção e a prontidão para a transformação impulsionada pela IA. O estudo mostrou que, apesar dos crescentes investimentos em ferramentas impulsionadas pela IA, as experiências dos funcionários variam drasticamente dependendo de seu tempo de atividade na organização. A pesquisa da Perficient também revelou que os executivos estão entusiasmados com a integração da GenAI às operações, enquanto muitos colaboradores individuais permanecem inseguros. Acesse The State of GenAI in the Workforce (O Estado da GenAI na Força de Trabalho) para saber mais e baixar o relatório completo.

Os premiados serviços de consultoria com GenAI da Perficient ajudam as empresas a criar e implementar soluções inteligentes de modo responsável. Para mais informações sobre a AI expertise (experiência em IA) da Perficient, siga-nos nas redes sociais.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros possibilitam que as maiores empresas e marcas do mundo avancem com ousadia em seus negócios e gerem resultados reais através do poder da tecnologia. Quebramos barreiras, somos obcecados por resultados e forjamos o futuro para nossos clientes. Para mais informações, acesse www.perficient.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250506475887/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Connor Stieferman, Gerente Sênior de Comunicações

314-529-3595

Connor.Stieferman@perficient.com