Sustentabilidade guia escolhas de 67% dos brasileiros

A sustentabilidade deixou de ser apenas um diferencial e passou a ocupar o centro das decisões de consumo dos brasileiros. É o que revela uma pesquisa da Ilumeo realizada com 2.722 pessoas de todas as regiões do país, que aponta uma mudança significativa no comportamento dos consumidores: 86% consideram essencial que os produtos tenham certificação ambiental, e os selos sustentáveis já figuram entre os quatro principais critérios de decisão de compra, superando até mesmo a recomendação de amigos e familiares.

Entre os selos mais reconhecidos pelo público, o eureciclo se destaca: 75% dos entrevistados identificam sua presença nas embalagens, um dado que reforça o papel da certificação como elo de confiança entre marcas e consumidores. Além disso, 85% dos participantes acreditam que os selos de sustentabilidade são fundamentais para garantir processos de reciclagem eficazes, revelando um engajamento crescente com práticas ambientais transparentes e responsáveis.

Reciclagem e economia circular: um novo ciclo de valor para o Brasil

Esse novo perfil de consumidor impulsiona não apenas mudanças no mercado, mas também no modelo produtivo adotado por empresas brasileiras. A reciclagem, hoje, é parte de um movimento mais amplo: a economia circular, que busca desacoplar o crescimento econômico da extração de recursos naturais e do aumento na geração de resíduos.

No Brasil, 41% dos resíduos ainda são descartados de forma inadequada, segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos da ABREMA (2024). A ampliação de modelos que incentivem a destinação correta de resíduos — como o da compensação ambiental de embalagens promovido pelo selo eureciclo — é fundamental para reverter esse cenário e garantir uma transição mais rápida para uma economia circular inclusiva.

Selo eureciclo: impacto econômico e social além da compensação

Ao aderirem ao selo eureciclo, as marcas assumem o compromisso de investir na compensação ambiental de suas embalagens, direcionando recursos financeiros para organizações de catadores e operadores de reciclagem que atuam na ponta da cadeia.

De acordo com Jordão Resendo, diretor de Operações da eureciclo, esse modelo gera não apenas impacto ambiental positivo, mas também valor socioeconômico. “Esse investimento melhora diretamente a renda dos trabalhadores e gera mais estabilidade para organizações de catadores e operadores, impulsionando o desenvolvimento do setor e profissionalizando ainda mais a cadeia de reciclagem. Nossos parceiros obtiveram um aumento de 62% em sua renda”, afirma Resende.

Além da compensação, o modelo também contribui diretamente para a estruturação da cadeia de reciclagem, aumento da renda das organizações de catadores, melhoria das condições de trabalho — etapas essenciais para a expansão da reciclagem no Brasil. “A transparência nas ações e o diálogo com os consumidores são fundamentais. Quando o consumidor entende o impacto da sua escolha, ele se torna parte ativa da transformação. Isso fortalece o engajamento e estimula hábitos mais sustentáveis”, afirma Rodrigo Palos, diretor de Marketing e Vendas da eureciclo.

“O consumidor tem uma possibilidade real de ajudar a cadeia de reciclagem no Brasil, seja pensando melhor em seus hábitos de consumo, descarte correto de resíduos, mas também escolhendo marcas que fazem, de fato, algo que ajuda a cadeia de reciclagem no país. O selo eureciclo consegue ajudar o consumidor a tomar essa decisão no momento da compra”, conclui Rodrigo.

Consumo consciente cresce entre todas as classes sociais

A pesquisa da Ilumeo mostra ainda que a mudança de comportamento não é restrita a um público específico: 67% dos brasileiros já optam por produtos com selos ambientais, e 78% afirmam reduzir o volume de lixo que produzem, adotando práticas de separação e descarte correto dos resíduos. O movimento ganha ainda mais força entre as classes com maior nível de escolaridade e poder aquisitivo — especialmente a classe A, que lidera o engajamento com causas sustentáveis.

