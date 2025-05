Gulf participa da FEIBANANA 2025 com foco em manejo fitossanitário

A Gulf Oil Brasil apresenta durante a FEIBANANA, o seu portfólio de insumos voltados ao manejo fitossanitário e à eficiência nas aplicações agrícolas. Serão apresentados os produtos Agefix E8, OMA e Argenfrut. O Agefix E8 é adjuvante para performance de caldas na pulverização de defensivos; o OMA, é um óleo mineral utilizado no controle da Sigatoka Negra e Amarela; e o Argenfrut RV, é indicado no combate a pragas como cochonilhas e ácaros.

Promovida pela Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira (ABAVAR), a FEIBANANA reúne produtores, técnicos e pesquisadores, consolidando-se como espaço de troca técnica e atualização do setor.

A programação inclui o Banana Fit, evento paralelo da Embrapa voltado a práticas sustentáveis e desafios fitossanitários na produção de banana.

Serviço:

FEIBANANA 2025 / BANANA FIT

13 a 15 de maio de 2025

Centro de Eventos de Pariquera-Açu (Av. Olímpica, s/n, ao lado da Rod. Abílio Previdi SP226, Pariquera-Açu – SP)

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/