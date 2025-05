Filtro da FlashStart bloqueia ameaças em milissegundos e lidera ranking global

De acordo com a DNS Performance, plataforma independente de benchmark, o filtro de navegação desenvolvido pela FlashStart, empresa italiana especializada em soluções para segurança na web, foi considerado o mais rápido do mundo, superando grandes players do mercado.

As vantagens da velocidade incluem bloqueio de acessos maliciosos quase instantaneamente, evitando que o usuário faça qualquer interação com a ameaça. Além disso, mantém o tráfego seguro sem prejudicar a velocidade.

O resolvedor DNS da FlashStart apresenta tempos de resposta extremamente baixos, com impacto mínimo na navegação e com confiabilidade de quase 100%. O DNS Performance realiza suas medições IPv4 (testes de desempenho) com um tempo limite de um segundo.

No caso da FlashStart, a velocidade de chamada direta a cada servidor DNS é de 13,78 milissegundos — um valor quase dois milissegundos inferior ao da CloudFlare, mais de dois milissegundos mais rápido que o DNS do Google e quase seis milissegundos mais rápido que o Cisco Umbrella.

Nos últimos dois anos, a FlashStart registrou um crescimento de mais de 71,43% , graças também a acordos firmados com importantes parceiros nos EUA e diversos provedores de serviço, MSPs (Managed Service Providers) e Revendedores.

"A maior parte dos ataques cibernéticos tem origem na distribuição de conteúdos maliciosos por meio de sites comprometidos", explica Francesco Collini, CEO da FlashStart. "Por atuar diretamente na filtragem de DNS, a solução desenvolvida pela empresa oferece uma camada adicional de proteção às redes corporativas e institucionais. A utilização de recursos de machine learning e a constante atualização do banco de dados de ameaças contribuem para ampliar a eficácia da ferramenta em ambientes que demandam alta disponibilidade e segurança", afirma.

Capaz de filtrar quase 2 bilhões de consultas, também graças à sua coordenação com Anycast, o DNS da FlashStart protege diariamente a navegação de 25 milhões de usuários verificados e analisa 200 mil novos sites. Além disso, o DNS da FlashStart integra-se nativamente ao Active Directory da Microsoft, acelerando as atividades personalizadas dos sistemas de gestão.

Website: https://flashstart.com/