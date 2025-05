Cresce procura por estímulo de colágeno nas clínicas

A dermatologia avança de acordo com as mudanças sociais e de comportamento das pessoas, assim como as necessidades dos pacientes também mudam. Atualmente, tem sido observado um crescimento na busca por procedimentos rejuvenescedores naturais, tratamentos menos invasivos, que respeitam a fisionomia de cada um e evidenciam os pontos mais belos da face. Partindo então desta perspectiva, os bioestimuladores de colágeno têm sido cada vez mais popularizados, especialmente devido ao grande movimento de personalidades famosas que já aderiram ao tratamento, como destaca a matéria do jornal O Globo.

Os bioestimuladores de colágeno são preenchedores cutâneos que possuem a capacidade de estimular a produção de novo colágeno na pele. Esses produtos atuam estimulando uma resposta inflamatória subclínica localizada no corpo do paciente, o que leva à formação de novo colágeno. Este tratamento é empregado para melhorar a firmeza da pele, reduzir rugas e linhas finas, além de tratar a flacidez podendo ser usado em diversas idades, desde mais jovens a partir dos 25 anos, até pacientes que já passaram dos 50, cada idade terá uma resposta diferente, fatores como hábitos, alimentação e condição da pele, irão influenciar no resultado.

Existem hoje no mercado pelo menos dois tipos de bioestimuladores, que já foram testados e aprovados pela sua eficácia e segurança, são eles Sculptra (Ácido Poli-L-Láctico) e Radiesse (Hidroxiapatita de Cálcio), cada um com suas particularidades, mas ambos cumprem o mesmo propósito de estimular a produção de colágeno pelo organismo e devolver mais firmeza e sustentação a pele. Esses dois produtos, estão bem popularizados e são frequentemente citados por médicos dermatologistas quando o assunto é rejuvenescimento natural. A dermatologista Dra. Carolina Lins, especialista em estética minimalista, destaca que a escolha de produtos de qualidade, que ofereçam eficácia e segurança aos pacientes, é a parte mais importante no processo de rejuvenescimento.

Sintomas com perda de viço, elasticidade, brilho, ou sustentação, são os principais para a indicação do uso dos biostimuladores de colágeno, porém, é importante ressaltar que todo processo estético depende de um conjunto de fatores, dentre eles, mudança de hábitos alimentares, cuidados diários com a pele, como proteção solar e hidratação, redução de vícios prejudiciais à saúde como cigarro e bebida alcóolica e um bom profissional que faça um acompanhamento personalizado.

Algumas clínicas dermatológicas especializadas em tratamento estético, já dispõe desses tratamentos com bioestimuladores de colágeno, como a Clínica Carolina Lins, localizada na capital pernambucana, Recife.

Para saber mais, basta acessar: https://www.carollinsdermato.com.br/

Website: https://www.carollinsdermato.com.br/