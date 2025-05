Manpower abre vagas para promotor(a) de vendas no PA

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está contratando profissionais para atuarem como promotor(a) de vendas em 11 cidades do estado do Pará: Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Castanha, Marabá, Marituba, Paragominas, Parauapebas e Redenção. A contratação é temporária e as inscrições vão até o dia 19 de maio.

As principais atividades do cargo de promotor(a) de vendas incluem abastecer as lojas do roteiro com os produtos da marca, seguindo os padrões de execução, com o objetivo de atingir e superar as metas de vendas. Também é responsabilidade do profissional controlar e organizar a rota sob sua responsabilidade, com o apoio do supervisor, gerente de vendas ou promotor líder; realizar a “frente” de gôndolas, checkstands e pontos extras; além de analisar e repor os produtos faltantes na área de vendas.

Para ser elegível à vaga, é necessário possuir ensino médio completo e experiência anterior em supermercados, especialmente nas funções de reposição e abastecimento de mercadorias. A oportunidade está aberta a todos os perfis de candidatos, inclusive pessoas com deficiência (PcD).

Os selecionados no processo seletivo terão acesso a benefícios como locomoção; vale-alimentação; plano de saúde; seguro de Vida.



Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 19 de maio, por meio do link:

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

