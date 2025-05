Petrobras contrata Monto LCD para modernizar Terminal Alemoa

O Consórcio Monto LCD foi contratado pela Petrobras para realizar a adequação do Terminal Alemoa, em Santos (SP). Especializado em obras complexas para indústrias em geral, o consórcio coordena todas as etapas da iniciativa. Isso inclui a elaboração de projeto executivo, construção, montagem, reformas, operação assistida e fornecimento de bens.

O projeto está implementando novas instalações, ampliações e adequações de instalações existentes, visando ao aperfeiçoamento operacional e à segurança do terminal de armazenamento e movimentação de combustíveis.

“Está sendo feita a expansão de capacidade estática e segregação das operações na área delimitada, de forma econômica e com respeito ao meio ambiente”, diz Sandro Kozio, diretor técnico do Consórcio Monto LCD.

Ele explica que o projeto compreende a implementação de novas bombas de diesel S-10 e de combustível marítimo, ampliação do bombeio de navios, instalação de tanque de armazenamento, novas subestações de energia elétrica e adequações no sistema elétrico existente, instalação de balança rodoviária e casa de pesagem, entre outras melhorias.

“O Consórcio Monto LCD trabalha para que as soluções técnicas sejam implementadas de forma eficiente, respeitando orçamentos estabelecidos, além de buscar assegurar a conformidade com as normas de segurança e qualidade, também exigidas pela Petrobras”, afirma Luciana Aguiar, superintendente de contratos do Consórcio Monto LCD.

Para alcançar esse objetivo, a empresa adota uma abordagem que prioriza a comunicação constante com a Petrobras, tendo como objetivo garantir que todas as operações regulares sejam mantidas sem interrupções, acrescenta Aguiar.

“Além disso, implementamos etapas de trabalho que minimizem o impacto nas atividades diárias com interface com o cliente, com cronogramas definidos e a utilização de tecnologias que permitam uma transição suave”, ressalta a profissional.

Segundo Kozio, uma das funcionalidades que a Petrobras tem com o projeto é o aumento da capacidade de logística de combustível marítimo e diesel ? algo que, consequentemente, amplia a capacidade operacional da companhia. O diretor técnico afirma ainda que a obra vai ao encontro do plano de negócios 2025-2029 da Petrobras.

Ele destaca ainda a geração de empregos proporcionada pelo projeto. “A Monto LCD tem uma política para desenvolvimento do mercado local e prioriza a contratação de recursos da região, gerando empregos e movimentando a economia”.

Consórcio Monto LCD

Unidade de negócio do Grupo Monto, a Monto Industrial presta serviços de engenharia, construção civil, suprimentos de partes, peças e equipamentos, montagem eletromecânica, entre outros. A experiência da organização é a execução de projetos de alta complexidade, integrando todas as etapas que compõem um EPC. Essa sigla é originária do inglês usada para se referir a engenharia, gestão de compras e construção, ou seja, um modelo no qual a contratada executa o empreendimento em sua totalidade ? como é o caso do projeto da Monto com a Petrobras.

A LCD Engenharia, fundada em 2000, possui foco na prestação de serviços de engenharia, operando principalmente nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Sua estrutura de negócios aliada a uma gestão profissionalizada e um quadro crescente de colaboradores experientes, visa permitir a entrega de serviços com baixo risco de integridade e passivos, buscando a sustentabilidade e o crescimento planejado com base em valores como respeito, ética, centralidade no cliente e melhoria contínua.

O Consórcio Monto LCD possui outras obras em seu portfólio, como o fechamento do sistema blowdown da UCP-1 e a troca dos reatores de coque em Cubatão (SP).

Para saber mais, basta acessar: https://www.grupomonto.com.br/ e https://lcdengenharia.com/