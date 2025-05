Prêmio ESG 2025 reconhece instituições e personalidades

Nos dias 13 e 14 de maio, o Congresso Nacional de ESG — um dos principais evento sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social da América Latina — será palco da entrega do Prêmio ESG 2025, no Centro de Eventos da AMCHAM, em São Paulo (SP).

A premiação consagra instituições e líderes que assumem, na prática, o compromisso com um futuro mais justo, ético e sustentável, impactando positivamente o meio ambiente, a sociedade e os modelos de gestão corporativa.



As empresas concorreram apresentando cases nas categorias: ambiental, social ou governança. Os cases foram analisados por três jurados e descartada a menor nota. Entre as Instituições Campeãs estão: Azul Linhas Aéreas, Electrolux, BDF Nívea Brazil, Óticas Carol, Farmácia Pague Menos, Petrobras Transporte, Engie Brasil Energia, Stihl Ferramentas Motorizadas, Aperam Bioenergia, Sicoob Credcooper, IMMI, Data Engenharia, Fundo de Impacto Estímulo, AARH - Hospital São Julião e Sementes Produtiva.



As vice-campeãs também receberão reconhecimento pela relevância de suas práticas ESG: Odontoprev, Instituto Bourbon, Teleperformance, Deten Química - Moeve Chemicals, Globant, Bioinova Service, ACYL, HRZ Transmissões e Participações, Abralatas e Samae SBS.

Nesta edição, quatro personalidades de destaque nacional serão laureadas com o Prêmio ESG de Honra, concedido àqueles que dedicam suas trajetórias à promoção da sustentabilidade, justiça climática e responsabilidade social:

Rosana Jatobá – Jornalista especializada em ESG e mestre em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo (USP). Apresenta os programas CBN Sustentabilidade e Universo Jatobá, sendo uma das principais vozes do país em comunicação ambiental.

Naiara Bertão – Jornalista especializada em ESG, editora de Clima e Sustentabilidade na Editora Globo e responsável pela editoria ESG no jornal Valor Econômico. Atua na divulgação de pautas essenciais para a transição verde.

Marcel Gomes – Jornalista premiado com o Prêmio Goldman, secretário executivo da Repórter Brasil. Sua atuação tem denunciado violações de direitos e defendido a responsabilidade socioambiental das empresas.

Pedro Luiz Cortês – Professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP) e analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, reconhecido por sua produção acadêmica e trabalho de conscientização pública.



Segundo Cristiano Lagôas, presidente do evento: “Reconhecer as instituições e personalidades que mais se destacaram em ESG no Brasil é uma forma de valorizar quem está liderando com propósito ESG, responsabilidade e visão de futuro. Esta premiação simboliza o nosso compromisso com um país mais justo, sustentável e humano”.



A premiação integra a programação oficial do Congresso Nacional de ESG, que este ano reúne especialistas, empresas, instituições e líderes para debater o tema: “Liderança Visionária: Conectando Sustentabilidade, Diversidade e Inteligência Artificial”.

