Lingopass volta à lista das 100 melhores edtechs da HolonIQ

De acordo com dados do Report EdTech 2024, realizado pelo Distrito e divulgado no portal Startups, o Brasil se destaca como o maior mercado de startups voltadas à educação na América Latina. Hoje, o país abriga cerca de 70% das edtechs da região, sendo responsável por aproximadamente 80% dos investimentos e 76,7% das rodadas.

O Lingopass, uma das principais referências entre as edtechs latino-americanas, foi novamente selecionado para a lista da HolonIQ como uma das 100 melhores edtechs, ocupando a categoria de language learning.

Alexandrine Brami, CEO do Lingopass, comemora a conquista e destaca que o reconhecimento busca reforçar a reputação da empresa como referência em soluções de aprendizagem de idiomas voltadas para empresas que operam em larga escala, além de ter como objetivo validar seu compromisso contínuo com a inovação e a excelência pedagógica.

“Ser novamente reconhecidos pela HolonIQ como uma das 100 melhores edtechs da América Latina reforça a consistência da nossa trajetória. Para o mercado, é um selo de confiança; para nós, um estímulo para seguir expandindo com responsabilidade e impacto”, acrescenta.

A empresária também credita o reconhecimento do Lingopass à combinação de três fatores: experiência do usuário, a capacidade de adaptar soluções para diferentes segmentos corporativos (do chão de fábrica ao conselho executivo) e a visão da empresa em integrar Inteligência Artificial (IA) de forma ética e personalizada ao processo de aprendizagem de línguas.

Destaque na região

O Latin America EdTech 100 tem como objetivo identificar startups inovadoras e de rápido crescimento na área de aprendizagem, ensino e capacitação na América Latina. Com base em dados da Impact Intelligence Platform, juntamente com avaliações qualitativas da Intelligence Unit da HolonIQ e de especialistas locais de mercado, as organizações são avaliadas e pontuadas conforme critérios de elegibilidade e avaliação, como crescimento, inovação e impacto no mercado.

Alexandrine explica que os avanços do Lingopass em personalização com IA, a criação de trilhas customizadas para grandes grupos e a expansão para mercados regulados com foco em compliance e ESG (Ambiental, Social e Governança) são ações que tiveram como foco mostrar sua capacidade de inovação e gerar impacto no setor.

“Também estruturamos uma frente dedicada à capacitação multilíngue em setores estratégicos como energia, defesa e saúde, sempre com indicadores de aprendizagem e engajamento integrados à operação do cliente”, detalha.

Tendências e desafios

De acordo com a CEO, o crescimento da demanda por capacitação linguística na América Latina é um reflexo da globalização do trabalho e da expansão de multinacionais na região. Ela reforça que o Brasil, por ser o maior polo de edtechs e de investimentos, ajuda a impulsionar essa transformação.

“Acredito que estamos vivendo uma virada cultural: empresas estão deixando de ver o ensino de idiomas como benefício e passando a tratá-lo como infraestrutura crítica para a internacionalização e a retenção de talentos”, reflete.

A empresária ainda faz um alerta. Segundo ela, o Brasil tem um ecossistema dinâmico, mas ainda muito concentrado em modelos B2C ("Business to Consumer", em português "Empresa para Consumidor").



“O desafio está em estruturar soluções B2B (“Business to Business”) escaláveis, integradas à gestão de pessoas e aos sistemas corporativos. O Lingopass atua nesse segmento e busca se posicionar na próxima fase do mercado, oferecendo programas de idiomas como ferramenta estratégica para o desenvolvimento organizacional”, acrescenta.

Dentro das tendências do mercado de edtechs focadas em language learning, Alexandrine destaca três grandes movimentos que o Lingopass tem acompanhado: o uso de IA generativa para personalizar conteúdos em escala, a gamificação adaptativa com foco em soft skills multiculturais e o avanço de trilhas bilíngues para formação técnica e ESG.

“Além disso, vemos um crescimento na demanda por soluções que combinem performance linguística com inteligência intercultural”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar o site oficial do Lingopass: https://www.lingopass.com.br