Empresa com DNA brasileiro é premiada por sustentabilidade em Angola

A Grand Lakes Veículos, concessionária oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) em Angola e parte da Adone Holding, grupo com forte DNA brasileiro, acaba de ser novamente reconhecida por suas práticas exemplares. A empresa conquistou o Prêmio Alta Performance da VWCO, uma honraria que celebra o desempenho de importadores da marca na América Latina e África. A premiação, recebida durante a convenção de representantes da VWCO na Argentina, destaca o sucesso da Grand Lakes em aliar alta performance em vendas com um robusto programa de sustentabilidade e ações ESG (Ambiental, Social e Governança).

José Roberto Colnaghi, empresário brasileiro e presidente do Conselho Administrativo da Adone Holding, ressalta que a premiação reafirma os valores fundamentais do grupo. “Este reconhecimento da VWCO nos enche de orgulho e valida nosso compromisso contínuo com as práticas ESG. Cuidar das pessoas e contribuir para o desenvolvimento das comunidades com as quais atuamos está no nosso DNA brasileiro. Essa premiação demonstra que nossas ações sociais, mesmo em Angola, refletem essa cultura e têm um impacto positivo real”, afirma José Roberto Colnaghi.

Valores compartilhados

Este é o segundo ano consecutivo que a Grand Lakes recebe destaque da VWCO. Em 2024, a empresa já havia sido laureada com os prêmios de Pós-venda e Melhor Projeto de Sustentabilidade. A conquista deste ano veio por meio do reconhecimento de três importantes iniciativas sociais desenvolvidas em 2024: as campanhas de conscientização Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama) e Novembro Azul (prevenção do câncer de próstata), além da 2ª edição da Corrida Integração. Este evento beneficente foi um sucesso, arrecadando alimentos essenciais para duas ONGs parceiras em Luanda, a Baluarte e a Athos, reforçando o engajamento da empresa com as comunidades locais.

“A forte cultura de sustentabilidade e responsabilidade social é um pilar estratégico para a Adone Holding e de sua subsidiária Grand Lakes”, garante Colnaghi. As ações ESG fazem parte da filosofia de negócios implementada pelos seus fundadores brasileiros, fortalecendo a marca e criando valor compartilhado.

Liderança em Angola

Com sede em Luanda, capital angolana, a Grand Lakes opera no segmento de veículos pesados no continente africano desde 2007. A empresa busca contribuir para a mobilidade e desenvolvimento do país. Desde 2019, a Grand Lakes já entregou cerca de 2 mil ônibus para o Projeto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), uma iniciativa que mapeia rotas, define paradas e tem o propósito de garantir o transporte diário de milhares de angolanos.

Além disso, desde 2022, a empresa alocou mais de 200 caminhões Volkswagen para o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR). O programa impacta na logística e no escoamento da produção agrícola das zonas rurais para os centros urbanos, impulsionando a economia local.

“A Grand Lakes Veículos em Angola apresenta resultados de vendas, inovação e um compromisso com a sustentabilidade. A empresa, com raízes brasileiras, demonstra a capacidade de operar internacionalmente, mantendo seus valores e contribuindo para a sociedade”, finaliza José Roberto Colnaghi.

