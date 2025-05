Benefício educação passa a permitir inclusão de mãe e pai

O que você pretende dar de presente de Dia das Mães? É provável que os primeiros itens que vieram à sua cabeça sejam cosméticos e roupas – essa é a resposta de 47% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva. Definitivamente, esse não é o caso de Aline Leite, que está oferecendo à mãe algo com muito mais impacto. “Minha mãe sempre sonhou em fazer um curso superior, mas mesmo que eu e minha irmã a incentivássemos, ela se sentia ultrapassada", conta.



Detalhe: ela não está simplesmente pagando uma faculdade para Aracy, 65, mas está incluindo a mãe como dependente no benefício educação oferecido pela empresa em que atua como head de Business Unit, o Unico Skill. “Com acesso ao benefício, ficou mais fácil convencê-la de que nunca é tarde."



Criador do primeiro benefício educação ilimitada do Brasil, o Unico Skill já atende a mais de 80 empresas com cerca de 190 mil colaboradores. Os funcionários do próprio Unico Skill, claro, estão entre eles – e são os primeiros a experimentar uma novidade anunciada na semana do Dia das Mães: a possibilidade de incluir mães e pais como dependentes no benefício (além de filhos e cônjuges, o que já era possível).



Segundo o CEO do Unico Skill, Joca Oliveira, os clientes ficaram entusiasmados com o anúncio e não esconderam a surpresa, já que pacotes tradicionais, como os planos de saúde, incluem somente filhos e cônjuges. “Estamos criando um novo paradigma no mercado de benefícios. Já fomos pioneiros na criação do primeiro benefício educação, porque entendemos que essa é uma necessidade básica das pessoas, como saúde e alimentação. Agora, inovamos com os dependentes. Ser inovador está no nosso DNA", afirma o executivo.



Joca Oliveira destaca que benefícios são importantes no engajamento da equipe e na retenção de talentos e que a flexibilização é um desejo dos colaboradores. Dados da pesquisa “Benefícios Corporativos: O impacto dos benefícios no futuro do trabalho”, do MIT Sloan Management Review Brasil em conjunto com o Unico Skill, mostram que mais de 90% dos trabalhadores querem pacotes de benefícios mais flexíveis.



População está mais velha

Segundo o IBGE, a população com mais de 60 anos corresponde a 15,6% do total no Brasil e supera o índice dos que têm entre 15 e 24 anos (14,8%). Essa tendência também é percebida nas universidades. Entre 2013 e 2023, pessoas com mais de 60 anos foram a única faixa etária a apresentar alta no número de matrículas em instituições de ensino superior privadas: 22% na modalidade presencial e 672% nos cursos à distância. Os dados são do Semesp, que representa mantenedoras de ensino superior do país.



No mercado de trabalho, o contingente de profissionais 50+ é de mais de 13 milhões, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, com predominância de ocupações com baixa remuneração e escolaridade. “Os números mostram a urgência das políticas de qualificação e valorização desse público, inclusive por parte da iniciativa privada”, salienta Oliveira.



Cuidar de quem cuidou

“Minha mãe sempre foi a maior defensora da minha educação e me deu oportunidades que ela mesma não teve. É uma honra poder retribuir um pouco disso hoje”, afirma Pamela Ricoldi, que trabalha como especialista de RH no Unico Skill. A mãe dela, Luciene, 54, agora poderá fazer algo que sempre desejou: estudar inglês: “Ela já tentou começar em alguns cursos particulares, mas o ensino não era adaptado a uma pessoa da idade dela. Então, ela acabava se sentindo deslocada e parava. Agora, ela vai ter acesso a professores particulares".



Manter a mente ativa com atividades cognitivas pode contribuir para retardar o envelhecimento do cérebro. Uma pesquisa publicada na revista Nature Commucations apontou a educação como um dos “fatores modificáveis” associados ao risco de demência. Ou seja, quanto mais educação a pessoa tiver, menor a chance do desenvolvimento de doenças como Alzheimer e Parkinson.



“O colaborador se sente muito mais motivado e engajado se perceber que a empresa está cuidando de quem ele ama", afirma Joca Oliveira. Para Pamela, “É realmente valioso pensarmos que, independentemente da idade, todo mundo merece a chance de aprender e se desenvolver, seja para benefício pessoal ou profissional".



Como funciona

Para ter o benefício de educação Unico Skill, a empresa paga um valor fixo por colaborador, de acordo com o plano que escolher – são quatro opções. Os funcionários passam a ter acesso ilimitado a uma plataforma com milhares de opções de graduações, pós, idiomas, cursos livres e mentorias, em mais de 90 instituições brasileiras e estrangeiras, como Wharton, MIT, Kellog, FGV, USP, Ibmec, Cellep, Fluency, CNA, Coursera, Estácio de Sá e Cruzeiro do Sul. O Unico Skill já permitia a extensão do benefício a filhos e cônjuges – e, agora, mães e pais também podem ser incluídos.

