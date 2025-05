Pesquisa aponta avanço da IA na prática jurídica em 2025

Uma pesquisa divulgada em março de 2025 pela American Bar Association (ABA) revelou que a adoção da inteligência artificial para advogados vem crescendo significativamente nos Estados Unidos. O estudo, intitulado 2024 ABA Legal Technology Survey Report, indica que os principais fatores que impulsionam esse movimento são os ganhos de eficiência, a automação de tarefas e a melhoria na gestão de tempo.

Conforme detalhado no artigo publicado no portal LawNext, o levantamento mostra que 36% dos escritórios de advocacia consultados já utilizam IA jurídica de alguma forma em suas rotinas. Em 2022, esse número era de apenas 15%. A pesquisa ouviu centenas de advogados em atividade e traz um panorama nacional sobre o uso de tecnologias emergentes no setor jurídico.

Entre as ferramentas mais adotadas estão os sistemas de revisão automatizada de contratos, plataformas de análise preditiva e assistentes de pesquisa legal baseados em IA. Para a maioria dos profissionais consultados, o principal benefício relatado foi a otimização do tempo dedicado a tarefas operacionais. “O que impulsiona a adoção da IA jurídica é, acima de tudo, a eficiência”, afirma o relatório publicado pela ABA.

O estudo também destaca que o uso da IA para advogados está deixando de ser exclusivo de grandes escritórios. Cada vez mais, pequenos e médios escritórios estão aderindo à tecnologia por meio de soluções acessíveis como ChatGPT ou Gemini, incluindo opções próprias do setor, sendo Freemium ou até um modelo de IA gratuita para advogados. Plataformas com funcionalidades básicas de automação e organização de documentos jurídicos vêm sendo utilizadas por profissionais autônomos, o que contribui para ampliar o alcance da transformação digital no setor.

Outro dado relevante apresentado na mesma pesquisa é a percepção crescente sobre a necessidade de capacitação. Cerca de 52% dos entrevistados declararam que ainda se sentem pouco preparados para utilizar plenamente as ferramentas de inteligência artificial disponíveis. Isso reforça a urgência de iniciativas educacionais voltadas ao uso técnico e ético da tecnologia na prática jurídica.

A pesquisa também aponta que os profissionais estão atentos às implicações éticas do uso da IA jurídica. Preocupações com privacidade, proteção de dados e a possibilidade de viés algorítmico foram mencionadas por grande parte dos entrevistados. Cássio Bastos R., especialista em soluções tecnológicas para o setor jurídico, comenta: “A popularização da inteligência artificial para advogado precisa vir acompanhada de responsabilidade, transparência e formação contínua”.

A evolução das ferramentas de Inteligência Artificial jurídica revela uma mudança no perfil da advocacia contemporânea. O foco deixa de ser apenas na resolução de casos e passa a considerar também a eficiência operacional e a gestão inteligente da informação jurídica.

Com o avanço constante das tecnologias e a incorporação progressiva de soluções baseadas em IA, o ano de 2025 marca uma virada na relação entre Direito e inovação. O relatório da ABA evidencia que o uso consciente da tecnologia já não é uma tendência futura, mas uma realidade consolidada no presente da advocacia.

