Solução inteligente evita roubo de peças automotivas

O furto de peças automotivas como rodas, estepes e calotas segue como uma das principais dores de cabeça para motoristas e empresas do setor de transporte. Mesmo com avanços na segurança veicular, esse tipo de crime ainda representa prejuízos significativos, tanto financeiros quanto operacionais. Diante desse cenário, soluções inteligentes e acessíveis ganham espaço como alternativa de proteção eficaz — entre elas, os sistemas de fixação antifurto.

Estes dispositivos consistem em parafusos ou porcas de rodas com sistemas codificados que impedem sua remoção sem a chave específica. Fabricados com ligas metálicas de alta resistência e design exclusivo, os produtos dificultam a ação de criminosos e têm se tornado aliados de quem deseja proteger o patrimônio sem comprometer o visual ou o desempenho do veículo.

“A tecnologia embarcada nesses dispositivos reflete uma nova mentalidade no setor automotivo: investir em prevenção é mais eficiente do que lidar com o prejuízo depois do crime consumado”, afirma Alexandre Maciel, Sócio e Diretor Executivo da Mcgard. “Estamos observando um movimento crescente por parte das montadoras e empresas de transporte na adoção dessas soluções, principalmente em frotas expostas a riscos urbanos.”

De acordo com o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 225.241 furtos de veículos em 2022, representando um aumento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número é significativo e reforça a necessidade de medidas preventivas eficazes.?

Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, rodas e estepes estão entre os alvos mais visados por criminosos, especialmente em locais com baixa iluminação ou estacionamento em vias públicas.

Além da proteção física, a presença de sistemas antifurto também agrega valor à experiência do condutor. A instalação não é complexa e não interfere na mecânica do veículo, o que torna a solução ainda mais atraente para quem busca segurança prática e discreta.

“A tecnologia evoluiu para atender tanto a necessidade de proteção quanto às exigências estéticas do mercado atual. Hoje, segurança e design caminham juntos”, comenta Gustavo Maciel, Sócio e Diretor Executivo da Mcgard. “Esse tipo de solução representa um avanço importante, principalmente quando falamos de frotas comerciais, onde o roubo de uma única roda pode comprometer a operação do veículo e gerar custos elevados.”

“Com a crescente preocupação com a segurança patrimonial e a valorização de boas práticas preventivas, o uso de parafusos antifurto tem deixado de ser exclusividade de veículos de luxo. Montadoras, transportadoras, empresas de logística e até motoristas de aplicativo têm incorporado esse tipo de proteção em seus veículos.” Completa Alexandre Maciel.

“A expectativa do setor é que essas tecnologias se tornem padrão nas próximas gerações de veículos, promovendo uma cultura de proteção mais integrada à rotina dos condutores. O investimento, que representa uma fração do valor das peças protegidas, oferece retorno imediato em forma de tranquilidade e prevenção de perdas.” Finaliza Gustavo Maciel.

