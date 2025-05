Tumi celebra 50 anos com coleção em tom dourado bullion

A TUMI, marca global de artigos de viagem e estilo de vida, anuncia o lançamento da coleção em celebração aos seus 50 anos da marca. A linha traz bolsas, malas e acessórios com acabamento metálico em ouro Bullion, em edição limitada de apenas 250 unidades por modelo.

Victor Sanz, diretor criativo da TUMI, afirmou que a intenção da marca era marcar o 50º aniversário com uma edição especial da coleção 19 Degree. Para isso, a empresa lançou uma versão com acabamento metálico dourado. Segundo ele, a edição limitada faz referência à trajetória da marca ao longo de cinco décadas e indica os rumos futuros do design da TUMI.

A coleção inclui quatro modelos da linha 19 Degree Aluminum da TUMI: uma pasta executiva, uma mala de mão internacional, um estojo para relógios e uma bolsa clutch minaudière, todos na cor dourada Bullion.

As peças são produzidas com estrutura em alumínio de grau aeronáutico e apresentam o design característico da linha, além de um patch comemorativo com numeração individual. A tiragem é limitada a 250 unidades por modelo em escala global.

O lançamento integra as ações comemorativas do cinquentenário da TUMI e reforça a estratégia da marca de associar marcos institucionais a produtos de edição limitada.

Disponibilidade

A coleção estará disponível, em breve, no site oficial da marca no Brasil e nas lojas localizadas no Shopping Iguatemi e Shopping Higienópolis, localizadas na cidade de São Paulo.

Uma seleção com curadoria especial também será vendida em quantidades limitadas nas lojas próprias e pontos de venda selecionados da TUMI ao redor do mundo, incluindo Ásia, Europa e América Latina. A disponibilidade pode variar de acordo com o país, mas a coleção chegará a mercados como: China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Macau, Malásia, Oriente Médio, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Suíça, Reino Unido, Brasil, México e Panamá.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI Travel é uma marca do segmento de luxo especializada em soluções de viagens, negócios e estilo de vida. Com a fabricação de malas, bolsas, mochilas e acessórios, a TUMI se dedica a ser um parceiro vitalício para os viajantes. Sua sede está localizada nos Estados Unidos, e no Brasil, é possível encontrar lojas oficiais no shopping Iguatemi e Shopping Higienópolis, em São Paulo, além do site oficial da marca. Para saber mais, acesse o site oficial da marca e acompanhe-a no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

Website: https://tumibrasil.com/