Empresas preparam surpresas e homenagens para celebrar o Dia das Mães

Celebrado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães é uma data carregada de significado sentimental e também de oportunidades de alavancar as vendas do comércio. Segundo uma pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), as vendas do Dia das Mães devem movimentar R$ 2,2 bilhões na economia da capital mineira.

Um levantamento da Fecomércio/MG também aponta boas expectativas, com 46% das empresas do estado esperando aumento nas vendas. Para além do otimismo econômico, a data inspira empresas de diversos setores na promoção de ações de valorização e reconhecimento para as mães colaboradoras e clientes.

Segundo Camila Gonçalves, analista de Recursos Humanos da Trevo Lácteos, investir em estratégias criativas para datas especiais como o Dia das Mães é importante para estimular o bem-estar na empresa. “Uma simples ação pode promover um ambiente de trabalho mais acolhedor e motivador e estimular o senso de pertencimento e valorização dessas mães”, explica a profissional.

A Trevo preparou para suas colaboradoras um almoço especial, acompanhado da entrega de um porta-joias, para simbolizar a riqueza e a importância das mães. A empresa também entregará um voucher com desconto em um salão de beleza, para que elas possam desfrutar de um momento de autocuidado.

O Supermercado Verdemar aposta em ações que unem afeto e celebração para homenagear as clientes. A rede lançou um concurso de bolo, que busca resgatar memórias afetivas a partir de receitas de família e vai premiar as três melhores receitas com histórias emocionantes de mães e filhos. As ganhadoras receberão um vale-compras de R$ 4 mil, uma coleção exclusiva das taças alemãs Stolzle. A receita vencedora terá um lugar especial no cardápio do Verdemar, em uma edição limitada com o nome da homenageada.

De acordo com Fernanda Andrade, gerente de marketing da rede, a campanha é um reflexo do compromisso da marca em criar experiências que emocionam e valorizam o relacionamento com o público. “Buscamos sempre campanhas que gerem engajamento real, com afeto, conexão e reconhecimento".

Celebrando todas as mães



No setor da construção civil, a Somattos, incorporadora mineira de alto padrão, também preparou ações para suas colaboradoras e clientes. Carolina Lara, gerente de Marketing e Experiência do Cliente, afirma que as ações refletem a gratidão que a empresa tem pelas mães. “Neste Dia das Mães, proporcionamos a elas um pouco do carinho que costumam oferecer aos outros. Porque, além de serem mães, são profissionais, cuidadoras e merecem ser valorizadas em todas essas dimensões”, ressalta. Para o público interno e para clientes, a Somattos vai promover experiências gastronômicas.

Shopping centers



Para celebrar o Dia das Mães, shopping centers de Belo Horizonte e região metropolitana prepararam programações que vão além das tradicionais compras. No Minas Shopping, a cada R$ 500 em compras nas lojas, o cliente vai ganhar um prato personalizado exclusivo da Coca-Cola, além de ter a chance de concorrer a um carro elétrico BYD Mini Dolphin. A expectativa é de um aumento de 7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

As lojas do Power Shopping Centerminas, também situado no bairro União, prepararam atrações para encantar as mães. No dia 11 de maio, elas terão entrada gratuita na Vila Trampolim para um momento especial ao lado dos filhos. A Natura promove uma roleta premiada com kits presenteáveis como o Tododia Avelã e Cassis. As Lojas Rede trazem ofertas de beleza com preços promocionais, enquanto Fiftylolo apresenta eletrônicos com custo-benefício. A Óculos Original oferece um terceiro óculos grátis na compra de dois, e a Enobre Ambientes dá até 20% de desconto em móveis à vista. Outras marcas, como Leroy Merlin e Cacau Show, também prepararam condições exclusivas para a data.

Já o Shopping Navegantes, no Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, aposta em uma programação que busca unir afeto e criatividade. No sábado, 10 de maio, das 9h às 12h, promove a oficina “Mães e Filhos” na Escola Carneiro, onde famílias poderão criar juntas uma pintura em tela. O shopping ainda oferece descontos em lojas como O Boticário, Natura e Pé na Areia (10% off em calçados da linha Piccadilly com cupom PICCADILLY10). Na Track&Field, compras acima de R$ 1.000 garantem uma bolsa exclusiva. O salão Backstage by Jader Generoso oferece um tratamento capilar gratuito para quem fizer escova entre os dias 8 e 10, além de combos promocionais durante todo o mês. A clínica Dermavillage participa com o plano Clube Botox Lovers.

