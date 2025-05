Atletas da AM Paradesporto disputam Brasileiro de Jovens de Bocha 2025

Curitiba (PR) foi sede, entre os dias 29 de março e 3 de abril, da 4ª edição do Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica, competição organizada pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande), em parceria com o Sesc PR. O evento reuniu 81 atletas de 40 clubes de 20 estados diferentes, consolidando-se como uma das principais competições da modalidade no país.

Entre os participantes esteve a equipe da AM Paradesporto, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), composta por cinco atletas com idades entre 13 e 20 anos, acompanhados por um técnico, cinco staffs e por Lina Vitarelli, diretora da instituição. Os atletas competiram nas classes BC1, BC2 e BC3, com o objetivo de adquirir experiência em competições nacionais e ampliar suas chances de futuras convocações para a Seleção Brasileira de Jovens.

Os jovens que representaram a instituição são beneficiários dos projetos Bocha Paralímpica, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte com patrocínio da Vale, e do Programa Núcleos de Fomento ao Paradesporto, patrocinado pelo Governo de Minas Gerais. Ambas as iniciativas são voltadas à inclusão e desenvolvimento esportivo de pessoas com deficiência (PcD).

“A participação em eventos como este proporciona vivência competitiva e desenvolvimento técnico aos atletas, além de contribuir para a formação de novos talentos do paradesporto”, afirma Lina Vitarelli, diretora da AM Paradesporto.

O campeonato foi realizado nas instalações do Sesc Portão, em Curitiba, como parte do projeto Paracopa Sesc, e contou com estrutura de padrão internacional. O torneio nacional ocorreu logo após o Mundial de Jovens de Bocha Paralímpica — realizado pela primeira vez no Brasil, entre 23 e 29 de março —, que reuniu atletas de cinco países: Brasil, Portugal, Canadá, Eslováquia e Singapura. Por isso, a edição brasileira do evento utilizou o mesmo piso emborrachado e placares eletrônicos da competição internacional.

Além das disputas esportivas, os alunos da AM Paradesporto também participaram de atividades fora das quadras. Alguns deles atuaram como comentaristas durante os jogos, vivenciando outra dimensão do evento e exercitando a comunicação com criatividade e responsabilidade.

Os atletas que representaram a instituição nesta edição foram: Ana Carolina Moreira da Silva, Fernanda Chaves Gomes da Rocha, Esther Guilherme Rodrigues, Natanael Filipe da Silva de Moura e Kauã José Lucca da Silva.

Sobre a AM Paradesporto

A AM Paradesporto é uma organização sem fins lucrativos que atua na promoção do esporte para pessoas com deficiência (PcD), com foco na inclusão social, no desenvolvimento de habilidades e no fortalecimento da cidadania. A instituição participa ativamente de competições estaduais e nacionais, tendo como objetivo contribuir para a formação esportiva e pessoal de seus alunos.

Website: https://www.instagram.com/amparadesporto/