ONG queniana Ocean Sole é um dos destaques da Bienal do Lixo

A Bienal do Lixo 2025 acontecerá entre os dias 21 e 25 de maio, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e trará, pela primeira vez ao Brasil, o trabalho da ONG queniana Ocean Sole, que transforma chinelos descartados em praias e oceanos em obras de arte.

Duas esculturas de grande porte, uma girafa e um elefante, serão expostas ao lado de obras de nove artistas brasileiros que trabalham com resíduos, transformando materiais descartados em arte.

A Ocean Sole, sediada em Nairóbi, recicla mais de um milhão de chinelos por ano, ao mesmo tempo em que apoia comunidades locais e conscientiza sobre a poluição dos oceanos e as tartarugas marinhas ameaçadas de extinção.

"Estamos honrados em levar nossa história para o Brasil. Por meio da arte, destacamos a poluição por resíduos plásticos, protegemos a vida marinha e criamos meios de subsistência sustentáveis", diz Erin Smith, CEO da Ocean Sole.

"Ficamos muito felizes em trazer para o Brasil, pela primeira vez, as obras da ONG Ocean Sole, que faz um trabalho excepcional ao unir arte, sustentabilidade e impacto social. Esta é uma oportunidade de mostrar como a criatividade pode transformar resíduos em algo belo e significativo e ainda contribuir para o meio ambiente", afirma Rita Reis, diretora-executiva da Bienal do Lixo.

O evento retorna para sua segunda edição propondo reflexões sobre consumo consciente e soluções sustentáveis e contará com "Painéis de Diálogos", com bate-papos e palestras de especialistas sobre arte e sustentabilidade; mostras de cinema e desfile de moda sustentável. Haverá ainda diversas ativações interativas, como a Casa do Futuro, que demonstrará práticas ecológicas para o dia a dia, além de oficinas criativas e a "Miniusina de Transformação", que converterá tampinhas plásticas em novos objetos.

Organizada pelas agências La Mela e Usina, a Bienal do Lixo 2025 é um projeto incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. O evento ocupará uma área total de 3.000 m² no Parque Villa-Lobos, com um grande domo de 300 m² como estrutura central, onde será realizada a exposição principal.

A Bienal do Lixo 2025 é um projeto apresentado pelo Ministério da Cultura e Rabobank, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pela agência La Mela, Agência Usina, Ministério da Cultura e Governo Federal. Patrocínio: Rabobank, GWM, Klabin, Deloitte, Química Anastacio, Ibema, Suhai Seguradora, Irani Papel e Embalagem, Vivensis, Faber-Castell, Celomax, Green Mining e Positiv.a.



O evento é reconhecido como um dos maiores projetos culturais e socioambientais do Brasil e, este ano, se conecta à Conferência do Clima (COP 30), que será realizada em Belém (PA) em novembro, destacando seu papel no cenário global de mudanças climáticas.



Toda a programação será gratuita, com inscrições pela Sympla. O evento contará com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Serviço: Bienal do Lixo 2025 - São Paulo

Data: 21 a 25 de maio de 2025

Local: Parque Villa-Lobos, São Paulo

Horário: Das 9h às 18h

Entrada: gratuita via Sympla (https://www.sympla.com.br/produtor/bienaldolixo)



Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001 - Alto dos Pinheiros - São Paulo/SP