BRZ mira presença estratégica em Pouso Alegre

A BRZ Empreendimentos, celebrando 15 anos de trajetória marcada por mais de 100 empreendimentos entregues em três estados brasileiros, reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano de qualidade e anuncia presença estratégica em Pouso Alegre. A empresa conta com 16 empreendimentos já entregues na cidade, impactando positivamente mais de 3.700 famílias e gerando um VGV acumulado de R$ 511.653.000,00.

Os futuros moradores do Portal Jardins dos Ares terão um projeto arquitetônico que une design, tecnologia e segurança. São 308 unidades residenciais e um VGV projetado de R$ 69 milhões, em um projeto que combina localização estratégica — próximo ao aeroporto da cidade, em uma das áreas mais procuradas de Pouso Alegre — com dois quartos e um condomínio com lazer completo — piscina, solário, playground, salão de festas, churrasqueira, quadra de areia e empório — que refletem o DNA da BRZ: qualidade, atenção às tendências do mercado e foco no bem-estar dos moradores.

“Estar presente em Pouso Alegre nesse projeto tão emblemático é um orgulho para nós. Estamos oferecendo não apenas um imóvel, mas um estilo de vida que combina praticidade, segurança e acesso a tudo que a cidade tem de melhor", destaca Anderson Morais, Diretor Comercial da BRZ Empreendimentos.

Além de entregar um produto alinhado às demandas atuais, a BRZ reforça seu compromisso social e econômico na região. O empreendimento gerará 220 empregos, entre diretos e indiretos, em Pouso Alegre, além de Lavras e Varginha, com mais de 400 empregos (diretos e indiretos), fortalecendo a cadeia produtiva do Sul de Minas Gerais.