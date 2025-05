Elanco supera expectativas no 1º trimestre de 2025

A Elanco Saúde Animal (NYSE: ELAN) anunciou os resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2025, superando as projeções para receita, EBITDA ajustado e lucro por ação ajustado. A receita totalizou US$ 1,193 bilhão, o que representa um crescimento orgânico de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, excluindo os efeitos das variações cambiais.

Diante do desempenho positivo, a Elanco elevou sua projeção de receita para o ano fiscal de 2025 para um montante entre US$ 4,51 e US$ 4,58 bilhões — um aumento de US$ 65 a 70 milhões em relação à previsão anterior, impulsionado por um cenário cambial mais favorável. A empresa também manteve sua projeção de crescimento orgânico de receita em moeda constante, com expectativa de aceleração para níveis médios de um dígito ao longo do ano.

O resultado foi impulsionado por tendências aceleradas na área de Pet Health e pelo bom desempenho na operação e comercialização da linha de produtos para animais de produção.

Inovação justifica novas expectativas

A empresa revisou positivamente suas expectativas para o ano, reforçando seu compromisso com crescimento sustentável e geração de valor a longo prazo. “Entramos em 2025 com impulso consistente e um portfólio resiliente. Acreditamos na aceleração sequencial do crescimento de receita, mesmo diante de um cenário macroeconômico dinâmico”, afirmou Jeff Simmons, presidente e CEO da Elanco. “Estamos confiantes na capacidade da Elanco de atingir suas metas para 2025 e continuar gerando valor para nossos acionistas e para a sociedade”.

O lucro líquido do período foi de US$ 67 milhões, enquanto o lucro líquido ajustado alcançou US$ 184 milhões. O EBITDA ajustado foi de US$ 276 milhões, o que corresponde a 23,1% da receita no trimestre. O lucro por ação (EPS) reportado foi de US$ 0,13, e o EPS ajustado ficou em US$ 0,37. A companhia encerrou o trimestre com índice de alavancagem líquida de 4,4 vezes o EBITDA ajustado.

A meta de receita com inovação também foi revisada para cima, passando a variar entre US$ 660 e US$ 740 milhões, refletindo o avanço na comercialização de produtos estratégicos. Além disso, a Elanco projeta uma redução da dívida bruta entre US$ 450 e US$ 500 milhões em 2025, o que levou à revisão otimista de sua meta de alavancagem líquida, que deverá variar entre 3,9 e 4,3 vezes o EBITDA ajustado ao final do ano.

Avanços estratégicos



Os resultados refletem os investimentos da empresa em inovação e tecnologia, incluindo lançamentos recentes, como o Zenrelia™, medicamento voltado ao controle de coceiras, pruridos e dermatite atópica em cães, e o Elura™, destinado ao tratamento da perda de apetite associada à Doença Renal Crônica em gatos. Ambos estão disponíveis no Brasil.

“A Elanco permanece firme em seu propósito de oferecer inovação para saúde e bem-estar animal, com lançamentos exclusivos que impactam pets e animais de produção de todo mundo”, afirma Fernanda Hoe, diretora-geral da Elanco no Brasil. “Além de medicamentos, também reforçamos o nosso compromisso em oferecer uma pecuária mais sustentável, capaz de reduzir impactos ambientais negativos”, completa.

Recentemente, a empresa obteve também a aprovação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) para produtos como o Zimprova™ (para a bovinocultura) que, além de suas funções específicas, possui indicação expressa em bula como redutor da emissão de gases do efeito estufa, bem como o Hemicell™ HT (para avicultura e suinocultura), que também atua como redutor da emissão dos gases do efeito estufa.

“Essa é a comprovação de que é possível oferecer uma pecuária produtiva que colabora, ao mesmo tempo, com o combate à insegurança alimentar e com a sustentabilidade do planeta”, diz Hoe.

Sobre a Elanco

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN), multinacional do setor da saúde animal, se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia. Com 70 anos de tradição no setor, a empresa é comprometida em apoiar clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados e causar um impacto significativo em comunidades locais e globais. A visão da Elanco — Alimento e Companheirismo enriquecendo a vida — e sua estrutura de responsabilidade social — Elanco Healthy PurposeTM — buscam melhorar a saúde dos animais, das pessoas e do planeta.

A Elanco oferece mais informações sobre seus produtos e serviços em sua página no Linkedin e em seus perfis no Instagram: elancopetsbr e elancoagrobr.

Website: https://www.elanco.com/pt-br