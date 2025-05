Showroom se transforma em Balneário Camboriú

O showroom da Mobiliáa em Balneário Camboriú foi palco, na última terça-feira (6), do primeiro evento da temporada de lançamentos de mobiliário da marca. Voltado para convidados, o encontro promoveu a integração entre design, arte e profissionais do setor, com destaque para o espaço projetado pela arquiteta Maria Fernanda Wiethorn Aliano, fundadora e CEO do estúdio we.arch.

A ambientação proposta pela arquiteta teve como foco a ocupação da varanda do showroom, com um projeto voltado ao uso de áreas externas. A composição reuniu peças da DonaFlor Mobília — como a espreguiçadeira Vela, assinada por Andrea Zanocchi; o sofá da linha Vinco, do estúdio Ninho; o banco Rio, assinado por Janete Costa; e as poltronas Cecília, assinadas por Linda Martins —, além de elementos de paisagismo integrados ao mobiliário.

A iniciativa faz parte do calendário de ativações da Mobiliáa em 2025, que pretende valorizar o trabalho de escritórios de arquitetura convidados a desenvolver ambientes no showroom da marca. A proposta é que cada espaço represente diferentes abordagens sobre o morar contemporâneo e o uso de mobiliário autoral brasileiro.

Além da ambientação, o evento contou com uma performance de live painting conduzida pelo artista Jean Tomedi, que interagiu com os participantes durante a ação. A presença de profissionais do setor de arquitetura, design de interiores e decoração também contribuiu para ampliar o debate sobre tendências de mercado e o uso de áreas externas em projetos residenciais.

A we.arch integra o Grupo FG e atua com foco em arquitetura de interiores voltada ao alto padrão. O estúdio reúne premiações em seis edições do Núcleo Colaborativo de Arquitetura e Design e desenvolve projetos com base em uma estética minimalista e orgânica, com atenção à curadoria de materiais e à relação entre espaço e experiência.

