Médico alerta que dor de cabeça pode ter origem ocular

Quadros frequentes de dor de cabeça podem estar relacionados a problemas de refração ocular, como miopia, hipermetropia ou astigmatismo. O alerta é do oftalmologista Dr. Fábio Ribas, do Hospital de Olhos de Sergipe (HOS), integrante da rede Vision One. Segundo o médico, esses erros refrativos estão entre as causas mais comuns de cefaleia quando não corrigidos adequadamente.

“Tanto miopia, hipermetropia quanto astigmatismo podem causar dores de cabeça”, afirma o médico. A dor costuma aparecer após horas de esforço visual, como em uso prolongado de telas, leitura intensa ou outras tarefas que exigem concentração. “Dor de cabeça causada pela visão geralmente surge após algumas horas de esforço visual, ou seja, o paciente jamais deve acordar e ter dor de cabeça pela visão, isso leva mais a pensar em cefaleia que tem outros gatilhos para aparecer”, explica Dr. Fábio.

Sintomas além da dor de cabeça



Ainda que o desconforto visual nem sempre seja identificado de imediato, outros sintomas podem indicar que a origem do problema é visual. “Visão turva e embaçada, fadiga e dor nos olhos, ardência e lacrimejamento”, elenca o oftalmologista, destacando que esses sinais muitas vezes acompanham a dor de cabeça causada pelo esforço ocular.

O diagnóstico, na maioria dos casos, é simples e pode ser feito em uma consulta oftalmológica. Quando confirmada a presença de erro refrativo, o ajuste do grau dos óculos ou lentes de contato é suficiente para aliviar os sintomas. “Sim, com certeza”, responde o médico ao ser questionado se a correção visual pode resolver as dores de cabeça.

O oftalmologista também esclarece que, apesar do que muitos acreditam, não há exercícios oculares eficazes para esse tipo de dor. “A recomendação é interromper o esforço visual e ajustar o grau por meio de refração”, conclui.

Website: https://visionone.com.br/