Comércio eletrônico deve faturar R$ 9,71 bilhões no Dia das Mães

O Dia das Mães é uma das datas mais relevantes e aguardadas pelo comércio eletrônico. Em 2025, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas no setor devem alcançar R$ 9,713 bilhões no período que antecede a data comemorativa ,14 dias antes do segundo domingo de maio, representando um crescimento de 14,5% em relação aos R$ 8,48 bilhões registrados no mesmo intervalo de 2024.

A expectativa é de que sejam realizados cerca de 16,7 milhões de pedidos no e-commerce, com um ticket médio de R$ 579. Em 2024, foram registrados 15,97 milhões de pedidos, com um ticket médio de R$ 531,13, o que evidencia não apenas um aumento no volume de compras, mas também um consumidor disposto a gastar mais.

Considerando o índice de inflação, o crescimento real previsto para o período é de 4,9%. Entre as categorias mais buscadas para a ocasião estão itens de moda, perfumaria, eletroportáteis, eletrônicos, flores e joias.

“Datas como o Dia das Mães mostram o quanto o e-commerce se consolidou como canal de compra para presentes. A praticidade, os prazos de entrega mais curtos e a possibilidade de comparar preços continuam sendo fatores decisivos para o consumidor. A expectativa é positiva e mostra que o setor deve manter a trajetória de crescimento, mesmo em um cenário econômico desafiador”, afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm.

Para buscar melhores resultados, a ABComm recomenda aos comerciantes o uso de estratégias de marketing digital, como campanhas em redes sociais, anúncios pagos, e-mail marketing e o uso de mensagens personalizadas via WhatsApp. A antecipação das campanhas e o fortalecimento da logística também são pontos importantes para atender à alta demanda da data comemorativa.

Nesse contexto, a Giuliana Flores, e-commerce de flores e presentes, projeta crescimento de 15% no número de pedidos no período em relação a 2024. Considerada a data mais importante do primeiro semestre para o comércio, a ocasião reforça o otimismo da marca, que espera um tíquete médio de R$ 215.

A companhia aposta na diversificação para atender aos mais variados estilos de mães e perfis de consumidores. Além de flores, que devem liderar as vendas com 70% da preferência. Os combos com presentes representam 20% da expectativa de vendas, enquanto as cestas de café da manhã devem alcançar 10%.

Datas comemorativas, como o Dia das Mães, têm sido pilares da estratégia da Giuliana Flores. Para 2025, a companhia estabeleceu a meta de alcançar 800 mil entregas, apostando nessas ocasiões para impulsionar resultados através de um portfólio com mais de 10 mil itens, atendimento personalizado e entregas rápidas. Presente em todo o Brasil, o e-commerce realiza entregas que, em algumas regiões, podem ocorrer em até três horas.

“O Dia das Mães é uma das datas mais especiais para nós, não apenas pelo volume de vendas, mas pelo significado afetivo que ela carrega. Temos a missão de entregar emoções, e poucas ocasiões simbolizam isso tão bem. É a oportunidade de fortalecer laços e de mostrar, por meio das flores e presentes, todo o carinho e amor que as mães representam", destaca Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

Website: https://dados.abcomm.org/