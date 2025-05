Redes de supermercados aumentam presença em strip malls

Nos últimos anos, os strip malls, ou centros comerciais de proximidade, consolidaram sua posição como uma tendência no varejo brasileiro. O formato oferece conveniência e proximidade e conquistou grandes redes, como o Pão de Açúcar, que fechou 2024 com 60 novas lojas no formato Minuto.

Além das lojas em modelo compacto do Pão de Açúcar, o grupo inaugurou, ainda, unidades de Mini Extra e do Pão de Açúcar Fresh, além de um supermercado Pão de Açúcar tradicional.

“Essas lojas no formato minuto ou mini são integradas aos strip malls e se aproveitam da estrutura compartilhada e localização estratégica”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a concepção e gestão de strip malls.

Com foco em atender às necessidades de consumidores que buscam praticidade no dia a dia, os strip malls atraem grandes redes e pequenos varejistas.

Nos últimos anos, a preferência de redes varejistas por strip malls se alinhou ao perfil das lojas de proximidade, que estão inseridas em bairros residenciais e áreas com alto fluxo de pessoas. O GPA considera que o formato Minuto Pão de Açúcar é "maduro, escalável e com alto potencial de expansão", especialmente em regiões adensadas e verticalizadas.



A empresa informa, ainda, que, para 2025, das mais de 60 lojas de proximidade que serão abertas. A expectativa é de que 70% dessas novas unidades estejam localizadas na cidade de São Paulo. As demais estarão posicionadas entre o interior do estado e a Baixada Santista.



“O posicionamento do GPA reflete uma adaptação às mudanças no comportamento do consumidor, mais acentuadas após a pandemia. Agora, ele valoriza a conveniência e a agilidade nas compras diárias”, explica Saad, também presidente do conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).

