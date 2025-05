Maio Amarelo mobiliza setor corporativo por segurança viária

O movimento Maio Amarelo, criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), representa uma resposta organizada à crise global de acidentes de trânsito. No Brasil, onde ocorreram 92 mortes diárias nas vias em 2022, a iniciativa ganha especial relevância. De acordo com números oficiais, o país ocupa a quinta posição no ranking mundial de trânsito mais perigoso, com custos chegando a R$12,9 bilhões em 2022.

A campanha alinha-se com a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Essa iniciativa pretende alcançar a Meta 3.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que prevê a redução pela metade das mortes e lesões no trânsito até 2030. No Brasil, o PNATRANS (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito) incorpora essas diretrizes globais, com ações estruturadas em educação, engenharia e fiscalização.

O Maio Amarelo é parte de um movimento internacional de conscientização sobre segurança no trânsito, inspirado em iniciativas bem-sucedidas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. A cor amarela, presente no semáforo como sinal de atenção, foi escolhida como símbolo da campanha para representar a necessidade de alerta sobre esse problema de saúde pública.

O Maio Amarelo se diferencia por ser uma ação coordenada entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, promovendo a criação de campanhas educativas, debates e ações práticas que envolvem desde mudanças legislativas até programas corporativos de segurança viária. A cada ano, um novo tema norteia as discussões, sempre com foco em reduzir mortes e lesões no trânsito por meio da mudança de comportamento. Em 2025, o tema da campanha é: “Desacelere, seu bem maior é a vida”.

O Desafio Brasileiro e as Soluções Empresariais

Para gestores de frotas e profissionais de segurança corporativa, os números alarmantes representam não apenas uma questão social, mas também um desafio operacional e financeiro. "Cada acidente envolvendo veículos corporativos gera custos diretos e indiretos que impactam a produtividade e os resultados", explica Claudia Moraes, CEO da Younder.

O PNATRANS tem como um de seus eixos centrais a capacitação de condutores profissionais. "O uso de tecnologias como inteligência artificial e análise de dados tem se mostrado essencial para identificar padrões de risco e antecipar comportamentos inseguros. Ao integrar essas ferramentas a metodologias educacionais, é possível promover mudanças consistentes na condução e fortalecer a segurança viária.", reporta Claudia Moraes.

A Meta 11.2 dos ODS, que prevê sistemas de transporte seguros e acessíveis, vem sendo incorporada por empresas líderes através de iniciativas que incluam diagnósticos periódicos de desempenho dos condutores, programas de educação continuada com simulações de situações reais e análise de dados inteligente para auxiliar na tomada de decisões.

"Quando falamos em segurança viária, a tecnologia é aliada, mas a mudança cultural é fundamental", comenta Wellington Gomes, Instrutor e Palestrante de Trânsito. O setor privado tem papel crucial no alcance das metas globais, com casos de sucesso demonstrando que a combinação de treinamento especializado, gestão de dados e acompanhamento contínuo produz resultados consistentes.

O Maio Amarelo serve como catalisador para ações permanentes. Materiais educativos, diretrizes técnicas e diagnósticos preliminares estão disponíveis para organizações comprometidas com a segurança viária. "Mais do que cumprir metas, estamos construindo uma cultura organizacional que valoriza a vida", finaliza Fernando Nogueira Abdo, Gerente de Marketing da Younder.

A convergência entre políticas públicas, iniciativas privadas e tecnologia surge como caminho para transformar as estatísticas atuais.

Como parte das iniciativas do Maio Amarelo, organizações como a Younder têm desenvolvido materiais educativos voltados especialmente para condutores profissionais abordando técnicas comprovadas de direção segura, orientações especializadas sobre ultrapassagens adequadas, respeito aos limites de velocidade, controle de aceleração e frenagem, além da manutenção da distância segura entre veículos.

Essas iniciativas seguem o espírito colaborativo do movimento, oferecendo acesso gratuito a conhecimentos técnicos essenciais. No caso da Younder, esses materiais são disponibilizados através de um cadastro simples, permitindo que as organizações os compartilhem internamente com seus colaboradores motoristas como parte de programas contínuos de segurança viária.

Essa abordagem educativa complementa as ações do Maio Amarelo ao traduzir os princípios da campanha em orientações práticas para o dia a dia profissional. Quando motoristas têm acesso contínuo a informações técnicas baseadas em dados e metodologias validadas, tornam-se agentes ativos na construção de um trânsito mais seguro para todos.

