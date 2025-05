Cashback vira estratégia para atrair e fidelizar clientes

Em um cenário de crescente digitalização e busca por economia, o cashback tem se destacado como uma ferramenta eficaz para atrair e fidelizar consumidores no varejo online brasileiro. Ao oferecer a devolução de parte do valor gasto em compras, essa estratégia não apenas incentiva novas aquisições, como também fortalece o relacionamento entre marcas e clientes.

De acordo com uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), 33% dos consumidores apontam o cashback como a ação de fidelização que mais gera sensações positivas, superando cupons de desconto (31,5%) e programas de pontos (31,4%).

Além de melhorar a experiência de compra, o cashback também tem impacto direto no comportamento do consumidor. Estudo realizado pela empresa Izio&Co, com base no comportamento de 1,4 milhão de consumidores em 20 empresas de varejo, revelou que clientes que utilizam cashback apresentam uma média de gastos mensais 83,5% maior do que os demais, com aumento de 17,6% no ticket médio.

No Brasil, aproximadamente 6,4 milhões de empresas já oferecem programas de cashback, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Essa estratégia tem se mostrado eficaz não apenas para aumentar as vendas, mas também para fortalecer o relacionamento com o cliente.

Entre os exemplos do setor, está a Mixtou, plataforma de e-commerce, que implementou o programa de fidelidade Mixtou+. Por meio dele, clientes acumulam pontos ao realizar ações como compras no site, cadastro na plataforma, indicação de amigos e avaliação de produtos. Os pontos podem ser convertidos em cashback para uso em futuras compras, incentivando a recorrência e o engajamento dos consumidores.

“O cashback funciona como um estímulo inteligente à recompra, e os números da Mixtou+ refletem bem esse comportamento. Atualmente, já são 19.952 pessoas cadastradas no programa, que juntas acumularam mais de 1.928.401 pontos. Esse engajamento mostra como o consumidor está cada vez mais aberto a soluções que entregam valor real e recompensam a fidelidade”, explica Marcelo Amorati, CEO da Mixtou.

Com a crescente adoção do cashback por empresas de diversos setores, a tendência é que essa prática continue a se expandir, oferecendo vantagens tanto para os consumidores quanto para lojas que buscam estratégias eficazes de fidelização.

