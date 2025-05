SMBC Americas contrata Greg Keeley como diretor de operações

A divisão das Américas da Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) anunciou hoje a contratação de Greg Keeley como diretor de operações.

Com base em Nova York e respondendo ao CEO das Américas, Greg comandará as áreas de tecnologia, cibersegurança e operações do banco, além de liderar iniciativas transformadoras.

"A trajetória e a experiência de liderança de Greg serão fundamentais para que o SMBC continue inovando e ampliando suas operações nas Américas", afirmou Hirofumi Otsuka, CEO da divisão das Américas do SMBC Group. "À medida que diversificamos nossos negócios para atender melhor uma base global de clientes, o papel do COO guiará a transformação da nossa infraestrutura e o modelo operacional orientado por dados".

Greg chega ao SMBC vindo do TD Bank, onde passou seis anos em diversos cargos de liderança, incluindo vice-presidente executivo sênior de plataformas e tecnologia e diretor de informações. Antes disso, ele atuou por mais de 20 anos na American Express, sendo responsável por importantes iniciativas de tecnologia e liderança.

Sobre o SMBC Group

O SMBC Group é um grupo financeiro global de alto nível. Com sede em Tóquio e uma história de 400 anos, o SMBC Group oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários, leasing, corretagem, cartões de crédito e serviços financeiros para consumidores. O grupo possui mais de 150 escritórios e 120.000 funcionários em quase 40 países. A Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) é a holding do SMBC Group, um dos três maiores grupos bancários do Japão. As ações da SMFG são negociadas nas bolsas de Tóquio e Nagoya, além de ADRs na bolsa de Nova York (NYSE: SMFG).

Nas Américas, o SMBC Group está presente nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Com o respaldo da solidez financeira do SMBC Group e o valor de seus relacionamentos na Ásia, o Grupo oferece uma gama de serviços de banco comercial e de investimento para clientes corporativos, institucionais e governamentais. Ele conecta uma base de clientes diversificada aos mercados locais eàextensa rede global da organização. As empresas do Grupo com operações nas Américas incluem Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. e Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. Para mais informações, acesse http://www.smbcgroup.com/.

