Arts SP - 3ª edição conecta arte urbana, tecnologia e música em projeções

Chegando a sua 3ª edição, o projeto Arts SP, realizado pelo Instituto Dançar e apresentado pelo Ministério da Cultura e SulAmérica, com apoio de Jack Daniel's e Epson, transforma a empena do Edifício Anchieta, situado próximo ao cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, em frente à estação Paulista (Linha Amarela – 4) do Metrô, em uma tela de arte urbana. Sob a curadoria do VJ Spetto, a mostra gratuita de arte urbana e grafites digitais terá como tema obras inspiradas nos gêneros musicais Blues e Rock. Ainda nos dias 09 e 22 de maio, das 18h às 23h, a lateral do prédio ganha vida com projeções criadas por dez artistas brasileiros.

"Nesta terceira edição, o Arts SP se conecta ainda mais com a cidade e com o público. Ao unir artes visuais e música em um dos pontos mais emblemáticos de São Paulo, criamos uma experiência sensorial que transforma a paisagem urbana. As projeções, inspiradas no Blues e no Rock, celebram a força cultural das ruas paulistanas", comenta Cristiane Plens, diretora-executiva do Instituto Dançar.

Reconhecido internacionalmente por seu trabalho com projeções em grande escala e ampla trajetória em projetos culturais e festivais ao redor do mundo, o curador do projeto, VJ Spetto reuniu um time diverso para esta edição. Retornam ao projeto Aline Fixxa (2021), Paulo Sayeg e Moluco (2022), e estreiam no projeto os artistas Hifa Cybe, Icone K, Leticia Pantoja, Luma Assis, SOW84, VJ Erms e VJ Grazzi, nomes com estilos distintos, unidos pela criação de obras originais.

Todo o processo de criação das obras, incluindo o desenvolvimento visual e as trilhas sonoras produzidas especialmente para cada arte, poderão ser acompanhados on-line, de 20 de maio a 29 de junho, no site e nas redes sociais do projeto. Os conteúdos incluem imagens aéreas registradas por drones, entrevistas com os artistas e bastidores do processo criativo. Para conferir: www.artssp.com.br.



Curador: VJ Spetto - @vjspetto

VJ Spetto é um dos pioneiros do vídeo mapping no Brasil, com mais de 25 anos de carreira. Fundador dos United VJs e do VJ University, atua em festivais, peças, óperas, exposições e eventos internacionais.

Foi responsável pelos visuais das cerimônias olímpicas no Rio de Janeiro, Cochabamba e Buenos Aires. Em 2019, dirigiu a projeção de 420 metros na CCTV Tower, em Pequim, na comemoração dos 70 anos da Revolução Comunista da China. No ano seguinte, criou o ACSEE Festival, primeiro festival internacional de video mapping da China, realizado na cidade milenar de Datong.

Em 2021, prestou homenagem a Chorão, do Charlie Brown Jr., em projeto da Sony Music. No ano seguinte, dirigiu o videocenário mapeado do filme A Fúria, de Ruy Guerra. Em 2023, assinou conteúdos imersivos da exposição Michelangelo, no MIS-SP, e realizou projeções em Elvas (Portugal) e no Santuário de Lourdes (França), em concerto de Andrea Bocelli. Em 2024, mapeou o complexo Palazzina di Caccia di Stupinigi, em Turim.

Spetto é curador do Arts SP desde a 1ª edição em 2021, cofundador do ACSEE Festival, curador do SSA Mapping Festival e residente da edição brasileira da festa Time Warp, com passagens por eventos como Rock in Rio e Primavera Sound.

Serviço: ARTS SP - 3ª EDIÇÃO

Projeções mapeadas gratuitas

Datas: 09 (sexta-feira) e 22 (quinta-feira) de maio de 2025

Horário das projeções: das 18h às 23h

Local: Edifício Anchieta, localizado na Avenida Paulista

Site: https://www.artssp.com.br/

Instagram: @artssp_oficial

