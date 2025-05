Ergonomia impulsiona bem-estar e produtividade no trabalho

Com a ampliação do home office e o uso crescente de tecnologias no ambiente profissional, a atenção à ergonomia tornou-se um tema central nas discussões sobre saúde e produtividade no trabalho. Especialistas alertam que a ausência de uma estrutura ergonômica adequada em casa pode estar associada ao aumento de desconfortos físicos e à queda no desempenho profissional.

Com a consolidação do home office e do modelo híbrido no cenário pós pandemia, a atenção à ergonomia tornou-se essencial. A Norma Regulamentadora Nº 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho, estabelece diretrizes para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, com foco em conforto, segurança e eficiência.

Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostram que, em 2022, a produtividade dos profissionais em home office no Brasil aumentou entre 21,6% e 30%, impulsionada principalmente pela adoção de práticas ergonômicas e melhorias na estrutura de trabalho.

Um artigo publicado pela Omnia, empresa especializada em consultoria de recursos humanos e sistemas de gestão, aponta que a ausência de mobiliário adequado, como cadeiras e mesas apropriadas, iluminação insuficiente e falta de pausas regulares contribuem significativamente para o aumento de casos de lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), com impactos diretos na saúde e na produtividade.

Nesse contexto, empresas têm buscado oferecer soluções que atendam às demandas ergonômicas dos profissionais. A Mixtou, por exemplo, é uma plataforma de e-commerce que disponibiliza uma linha de produtos que podem contribuir para ambientes de trabalho mais funcionais, como suportes de monitor com regulagem de altura, mesas ajustáveis e periféricos com design ergonômico.

“Acreditamos que investir em um ambiente de trabalho mais confortável pode impactar positivamente no dia a dia dos profissionais, especialmente aqueles que atuam de casa”, comenta César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou.

Com isso, a implementação de soluções ergonômicas no ambiente de trabalho, seja em casa ou no escritório, se mostra uma estratégia eficaz para promover o bem-estar dos colaboradores e otimizar os resultados das empresas.

