Podcast Inspira Quem Pod(e) estreia no domingo, 11 de maio

Estreia neste domingo, 11 de maio, às 19h, o Inspira Quem Pod(e), um novo podcast focado em contar histórias reais de pessoas que, de alguma maneira, inspiram os brasileiros. Disponível em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify, o programa será apresentado pelo jornalista e cientista da comunicação Cristiano Caporici, que, ao longo de quase duas décadas, construiu sua carreira como consultor de marketing, conselheiro, palestrante e autor.

“Durante minha trajetória, tive o privilégio de conhecer, me relacionar e me aproximar de pessoas inspiradoras em suas áreas de atuação. Chegou a hora de dividir essas histórias com o público”, afirma o apresentador.

O Inspira Quem Pod(e) vai ao ar sempre aos domingos à noite, recuperando o hábito de reunir a família para acompanhar entrevistas. Mas, por estar disponível online, o público poderá assistir e ouvir quando e onde quiser, no seu tempo e no seu ritmo.

Com um formato intimista, o podcast receberá convidados dos mais diversos segmentos: políticos, artistas, empresários, jornalistas, atletas e representantes do terceiro setor. São pessoas reconhecidas pelo público, mas que agora revelam lados inéditos de suas jornadas — episódios de superação, escolhas difíceis, memórias afetivas, recomeços e aprendizados que marcaram suas vidas.

Mais do que entrevistas, o Inspira Quem Pod(e) é um convite à escuta ativa, com o objetivo de conhecer histórias reais de brasileiros e brasileiras que contribuem com a nossa sociedade.

Estreia:

Domingo, 11 de maio, às 19h

YouTube: @InspiraQuemPode

Spotify: Inspira Quem Pod(e)

Website: http://youtube.com/@inspiraquempode