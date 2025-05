EAACI Hong Kong Allergy School 2025: Um Marco na Educação Global sobre Alergias

ZURIQUE, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI), em parceria com o Instituto de Alergia de Hong Kong (HKIA), tem a alegria de anunciar a primeira edição da EAACI Hong Kong Allergy School. Este importante marco será realizado em Hong Kong – a Cidade Global da Ásia – um polo vibrante onde o Oriente encontra o Ocidente, a inovação se aliaàtradição e mentes do mundo todo se conectam.

Com o tema “O Oriente Encontra o Ocidente”, a edição de 2025 da Allergy School marca um avanço decisivo na promoção da colaboração entre continentes nas áreas de alergia e imunologia clínica. Ao reunir os principais especialistas globais, este evento de referência tem como objetivo enriquecer a troca de conhecimentos, aprimorar as práticas clínicas e inspirar soluções inovadoras para o tratamento de alergias em todo o mundo.

Os participantes terão acesso a um programa científico abrangente e interdisciplinar, com a presença de renomados especialistas internacionais e a exploração de tópicos de ponta em todo o espectro das áreas de alergia e imunologia. Uma trilha especial em chinês será oferecida, promovendo a inclusão e facilitando o acesso para profissionais que falam a língua chinesa.

Os participantes também poderão apresentar suas pesquisas em sessões orais e de pôsteres, interagir com líderes da indústria e criar colaborações duradouras na comunidade global de alergias. Prêmios serão concedidos aos melhores resumos, selecionados pelo painel internacional de especialistas da EAACI.

Para comemorar este marco, a EAACI está oferecendo benefícios exclusivos:

Inscrição com desconto para os membros atuais da EAACI

Uma associação gratuita de 1 anoàEAACI para os delegados registrados que ainda não são membros

Convidamos você a enviar seus resumos e aproveitar a inscrição antecipada, já disponível. O prazo para envio de resumos é 31 de maio de 2025.

Enquanto nos reunimos para celebrar a inovação, a parceria e o progresso, também convidamos você a explorar a vibrante cidade de Hong Kong — com sua icônica linha do horizonte, culinária diversificada e rica herança cultural — o cenário perfeito para esse intercâmbio global.

Junte-se a nós na construção do futuro da ciência e dos cuidados com as alergias. Sua participação ajudará a criar uma rede interconectada de profissionais comprometidos com os melhores resultados para pacientes te todo o mundo.

Explore o programa, faça sua inscrição e planeje sua visita em:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional dedicadaàexcelência em alergia e imunologia. Saiba mais em https://eaaci.org.

