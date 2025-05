Kioxia recebe o Prêmio IEEE de Inovação Corporativa

A Kioxia Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que recebeu o IEEE Corporate Innovation Award (Prêmio IEEE de Inovação Corporativa), concedido pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), a maior organização técnica profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Esse prêmio reconhece a excelente contribuição da Kioxia no campo da engenharia elétrica e eletrônica por meio de sua tecnologia BiCS FLASH™, uma inovação de memória flash 3D de baixo custo e alta capacidade. A cerimônia de premiação foi realizada em 24 de abril em Tóquio.

O Prêmio IEEE de Inovação Corporativa é uma honraria reconhecida mundialmente concedida a organizações que desenvolveram tecnologias, produtos ou serviços inovadores que contribuíram substancialmente para o avanço da engenharia elétrica e eletrônica. Desde a sua criação em 1985, o prêmio tem sido concedido aos principais fabricantes de produtos eletrônicos e empresas de TI em todas as partes do mundo, e a Kioxia tem o orgulho de ser a sétima empresa japonesa a recebê-lo.

A Kioxia apresentou sua tecnologia de memória flash 3D ao mundo pela primeira vez em 2007. Essa inovação organiza as células de memória em uma estrutura tridimensional, permitindo maior capacidade de armazenamento por meio de empilhamento vertical e redução de custos graças a um processo de fabricação mais eficiente, com menos etapas. Atualmente, os produtos baseados nessa arquitetura 3D estão na linha de frente do mercado de memória flash e são amplamente utilizados em diversas aplicações, como smartphones, PCs e data centers – elementos essenciais da sociedade digital que transformam e enriquecem a vida das pessoas. Com a crescente demanda por memória impulsionada pela expansão da inteligência artificial, a Kioxia segue comprometida em acelerar a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias BiCS FLASH™ de próxima geração, com foco em alcançar maior desempenho, menor consumo de energia e capacidades ainda mais elevadas.

Guiada por nossa missão de “Elevar o mundo com ‘memória’”, a Kioxia busca liderar uma nova era de inovação, impulsionando a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico para apoiar a crescente adoção da inteligência artificial e a evolução da sociedade digital. Ao mesmo tempo, estamos fortalecendo ativamente a competitividade de nossos negócios de memória flash e SSD, consolidando nossa posição como referência no setor.

Para informações adicionais sobre o Prêmio IEEE de Inovação Corporativa 2025, visite https://corporate-awards.ieee.org/recipient/kioxia-corporation/

Saiba mais sobre a memória flash 3D BiCS FLASH™ em

https://www.kioxia.com/en-jp/rd/technology/bics-flash.html

Sobre a IEEE

O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo e uma entidade filantrópica dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Por meio de suas publicações amplamente citadas, conferências, padrões tecnológicos e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é uma voz de confiança em uma ampla variedade de áreas, que vão de sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicaçõesàengenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo. Saiba mais em https://www.ieee.org.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250507441786/pt/

Kota Yamaji

Relações Públicas

Kioxia Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com