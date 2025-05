Xsolla adquire a Ludo para promover o engajamento e a monetização dos jogadores

A Xsolla, líder global em comércio de videogames, tem o prazer de anunciar a aquisição da Ludo – uma plataforma inovadora que promove o engajamento da comunidade por meio de missões sociais sem necessidade de programação. Essa aquisição estratégica incorpora a tecnologia da Ludo ao portfólio da Xsolla, integrando suas ferramentas de missõesàWeb Shop da Xsolla e a outras soluções como o Xsolla Rewards. O objetivo é apoiar desenvolvedores em todo o mundo a aumentar o engajamento dos jogadores, melhorar a retenção e explorar novas oportunidades de monetização além do modelo tradicional das lojas de aplicativos. Como principal fornecedora de lojas virtuais no setor de videogames, com mais de 500 lojas lançadas, a Xsolla, agora com a Ludo, está pronta para elevar a experiência dos jogos mobile a um novo patamar.

A integração da Ludo ao ecossistema da Xsolla concentra-se na incorporação do recurso Community Quests, oferecendo aos desenvolvedores uma solução simples e integrada para impulsionar o engajamento por meio de experiências sociais gamificadas. Essa união combina a expertise da Ludo em ativação de jogadores com a sólida infraestrutura de comércio da Xsolla, criando uma jornada contínua entre o jogo e compras via Web. Assim, a participação da comunidade deixa de ser apenas um elemento interativo e passa a se tornar um comportamento estratégico voltadoàgeração de receita.

O momento é significativo. A nova flexibilidade da plataforma permite que os desenvolvedores de aplicativos móveis nos Estados Unidos promovam e vinculem suas lojas virtuais diretamente em seus jogos, liberando um acesso mais contínuo a experiências de compra externas. Essa mudança significa que os desenvolvedores agora podem:

Conectar os jogadores diretamente dos jogos móveis às lojas virtuais

Oferecer acesso prioritário a métodos de pagamento alternativos em dispositivos móveis

Expandir o alcance por meio de preços localizados e distribuição regional

Permitir o acesso com um único toque a SKUs, pacotes ou promoções específicas

Personalizar ofertas baseadas na Web vinculadas a momentos do jogo e ao comportamento do jogador

Com esses recursos, combinados com as ferramentas de busca orientadas pela comunidade da Ludo, os desenvolvedores agora podem criar loops de engajamento de círculo completo que aumentam a monetização, impulsionam a fidelidade e aumentam a base de jogadores sem aumentar a sobrecarga de desenvolvimento.

“A entrada da Ludo para a família Xsolla reforça nosso compromisso em oferecer aos desenvolvedores de jogos mobile ferramentas acessíveis e inovadoras”, afirmou Chris Hewish, diretor de Estratégia da Xsolla. “Com a expansão do ecossistema Xsolla Rewards, estamos adicionando recursos de fidelidade e missões que transformam o engajamento dos jogadores em crescimento duradouro para os jogos e suas comunidades. A integração permite que os desenvolvedores criem missões dinâmicas que recompensam os jogadores por compras no jogo, participação social e ações de construção de comunidade, como entrar em um canal do Discord ou interagir em redes sociais. Isso abre novas possibilidades para reengajamento, fidelização e aumento da conversão – tudo isso sem exigir recursos adicionais de desenvolvimento ou sobrecarregar os desenvolvedores”.

“A lealdade dos jogadores é moldada no momento em que o jogo começa, ou até mesmo antes; um sistema dinâmico de missões reacende essa chama todos os dias, transformando um engajamento passageiro em uma comunidade sustentável e em constante crescimento”, disse Renee Russo, cofundadora e co-CEO da Ludo.

“Com a adição de missões comunitárias avançadas e recompensas no momento da finalização da compra, os desenvolvedores podem fortalecer suas comunidades, aumentar as taxas de conversão e proteger suas margens”, afirmou Annie Reardon, cofundadora e co-CEO da Ludo. “A Xsolla continua na vanguarda do comércio de jogos, e estamos entusiasmados com essa parceria – unindo experiências ricas fora do jogo com um crescimento constante impulsionado pelos próprios jogadores, promovendo aquisição de usuários e oportunidades adicionais de receita para jogos em todas as partes do mundo”.

Nos próximos meses, a Xsolla continuará lançando ferramentas e integrações baseadas nas capacidades da Ludo, simplificando a implementação e fornecendo aos desenvolvedores insights acionáveis e orientados por dados. O objetivo é oferecer a desenvolvedores de todos os tamanhos a capacidade de expandir seus jogos, aumentar o valor vitalício dos jogadores e construir comunidades vibrantes e engajadas.

Para informações adicionais ou para começar a integrar o Ludo, visite xsolla.pro/ludo

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para mais informações, visite: xsolla.com

