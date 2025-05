Amazon investe mais de US$ 4 bilhões para lançar região de infraestrutura no Chile

A Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou hoje que planeja lançar uma região de infraestrutura da Amazon Web Services (AWS) no Chile até o fim de 2026. A nova região da AWS América do Sul (Chile) irá proporcionar a desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como a serviços financeiros, varejo, educação, governo e organizações sem fins lucrativos, mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais a partir de centrais de dados localizadas no Chile. Como parte de seu compromisso a longo prazo, a Amazon planeja investir mais de US$ 4 bilhões no Chile para apoiar a construção, conexão, operação e manutenção de suas centrais de dados no país. Para mais informações sobre a AWS Global Infrastructure, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"A região América do Sul (Chile) da AWS irá ajudar a atenderàcrescente demanda por serviços de nuvem na América Latina e no Chile, com infraestrutura de nuvem segura, confiável e eficiente", afirmou Prasad Kalyanaraman, Vice-Presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. "Com a nova região da AWS, as organizações poderão desenvolver com tecnologias avançadas da AWS, como inteligência artificial e aprendizagem automática, a fim de ajudar a acelerar o crescimento, a produtividade e a inovação. Ao investir em talentos locais, oportunidades educacionais e treinamento em habilidades digitais, sentimos orgulho de contribuir para o crescimento econômico e a transformação digital do Chile nos próximos anos."

"A expansão da infraestrutura da AWS no Chile é um exemplo claro do compromisso do país com tecnologia avançada e inovação, e do trabalho que realizamos para criar um ambiente onde as empresas de tecnologia possam prosperar, com o Plano Nacional de Centrais de Dados indoàfrente", disse Aisén Etcheverry Escudero, Ministro da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação do Chile. "Este investimento demonstra uma clara confiança em nosso país e um compromisso com o desenvolvimento tecnológico e a inovação em toda a região."

A região da AWS América do Sul (Chile) irá consistir em três zonas de disponibilidade no lançamento, que se incorporam às 114 zonas de disponibilidade existentes em 36 regiões da AWS a nível mundial.

Com o anúncio de hoje, a AWS tem planos para mais 16 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS no Chile, Nova Zelândia, Reino da Arábia Saudita, Taiwan e na Nuvem Soberana Europeia da AWS.

A região da AWS no Chile será arquitetada para ser soberana por design, assim como a nuvem AWS tem sido desde o primeiro dia.

A AWS oferece o portfólio mais amplo e profundo de serviços, incluindo análise, computação, banco de dados, IoT, IA generativa, aprendizagem automática, serviços de mobilidade, armazenamento e outras tecnologias de nuvem.

Para apoiar o crescimento da adoção de nuvem na América Latina, a Amazon continua investindo na capacitação de estudantes, desenvolvedores locais e profissionais técnicos, profissionais não técnicos e a próxima geração de líderes de TI no Chile mediante ofertas como AWS Academy, AWS Educate e AWS Skill Builder. Desde 2017, a Amazon treinou mais de dois milhões de pessoas na América Latina em habilidades de nuvem, incluindo mais de 100.000 pessoas no Chile.

Como parte de seu compromisso de contribuir para desenvolver habilidades digitais, a AWS irá contratar e treinar pessoal local adicional para operar e dar suporteànova região da AWS no Chile.

As organizações no Chile que escolhem a AWS para executar suas cargas de trabalho incluem AgroSuper, Universidad Andrés Bello, Banco de Chile, Banco Itaú, BancoEstado, BCI Mach, Cencosud, Coca-Cola Andina, Coopeuch, Copec, Data Observatory, Femsa Salud, LATAM Airlines, Salcobrand, Transbank e muito mais.

Os parceiros da AWS no Chile incluem Deloitte, Accenture, NTT, CloudHesive, SoftwareOne, Arkho e outros. Para a lista completa de parceiros da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A Amazon está comprometida em se tornar um negócio mais sustentável e chegar a zero emissão líquida de carbono em todas as suas operações até 2040 como parte do The Climate Pledge. A Amazon foi cofundadora do The Climate Pledge e se tornou sua primeira signatária em 2019.

A região da AWS América do Sul (Chile) será em grande parte resfriada a ar, e a AWS estima que a água será utilizada nos sistemas de resfriamento apenas por cerca de 4% do ano. No lançamento, a quantidade média de água utilizada será inferior ao equivalenteàmédia de água utilizada ao ano em duas residências chilenas.

Investimento da Amazon no Chile

A próxima região da AWS América do Sul (Chile) é o mais recente investimento da Amazon no Chile para oferecer aos clientes tecnologias de nuvem avançadas e seguras.

Em 2019, a AWS lançou uma localização de ponta Amazon CloudFront no Chile. O Amazon CloudFront é uma rede de entrega de conteúdo altamente segura e programável que acelera a entrega de dados, vídeos, aplicativos e APIs aos usuários em todo o mundo com baixa latência e altas velocidades de transferência.

Em 2021, a AWS lançou uma localização de antenas AWS Ground Station em Punta Arenas. O AWS Ground Station é um serviço totalmente administrado que permite aos clientes controlar as comunicações via satélite, processar dados de satélite e cargas de trabalho espaciais com mais frequência, bem como expandir as operações de satélite a nível mundial.

Em 2021, a AWS lançou o AWS Outposts no Chile. O AWS Outposts é um serviço totalmente administrado que estende a infraestrutura da AWS às instalações do cliente. Ao conceder acesso localàinfraestrutura administrada pela AWS, o AWS Outposts permite que os clientes criem e executem aplicativos no local usando as mesmas interfaces de programação das regiões da AWS para uma experiência híbrida verdadeiramente consistente.

Em 2023, a AWS estabeleceu uma localização AWS Direct Connect no Chile, permitindo que os clientes estabeleçam conectividade privada entre a AWS e sua central de dados, escritório ou ambiente de co-localização.

Em 2023, a AWS expandiu sua infraestrutura no Chile com o lançamento de uma localização AWS Local Zones em Santiago. As zonas locais da AWS são um tipo de implantação de infraestrutura da AWS que coloca computação, armazenamento, banco de dados e outros serviços selecionados mais próximos de grandes populações, indústrias e centros de TI, permitindo que os clientes entreguem aplicativos que exigem latência de milissegundos de um dígito aos usuários finais.

Infraestrutura de nuvem segura, confiável e com baixo consumo de energia

As zonas de disponibilidade estão localizadas suficientemente distantes umas das outras para oferecer suporteàcontinuidade dos negócios dos clientes, mas próximas o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que utilizam múltiplas zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade possui energia, sistema de resfriamento e segurança física independentes, sendo conectada mediante redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS com foco em alta disponibilidade podem configurar seus aplicativos para executar em múltiplas zonas de disponibilidade, a fim de alcançar uma tolerância a falhas ainda maior.

A AWS trabalha constantemente para aumentar a eficiência energética de suas centrais de dados, ao otimizar o design das centrais de dados, investir em chips específicos e inovar com novas tecnologias de resfriamento. Um relatório da Accenture, encarregado pela AWS, estima que a infraestrutura da AWS seja até 4,1 vezes mais eficiente do que a infraestrutura local e, quando as cargas de trabalho são otimizadas na AWS, a pegada de carbono associada pode ser reduzida em até 99%. Para mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

A região da AWS América do Sul (Chile) irá possibilitar que clientes com preferências ou requisitos de residência de dados armazenem seu conteúdo com segurança no Chile, atinjam latência ainda menor e atendamàdemanda por serviços de nuvem em toda a América Latina. Clientes, desde startups a grandes empresas, passando por organizações governamentais e sem fins lucrativos, poderão utilizar tecnologias avançadas do principal provedor de nuvem do mundo para impulsionar a inovação, reduzir custos e acelerar a transformação.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services é a nuvem mais completa e amplamente adotada do mundo. A AWS expande continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho e agora conta com mais de 240 serviços abrangentes para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizagem automática e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de dispositivos móveis, segurança, ambientes híbridos, mídia e aplicativos em 114 zonas de disponibilidade em 36 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 16 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS no Chile, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Taiwan e na Nuvem Soberana Europeia da AWS. Milhões de clientes, incluindo as startups de crescimento mais rápido, as maiores empresas e as principais agências governamentais, confiam na AWS para impulsionar sua infraestrutura, torná-la mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente; paixão pela invenção; compromisso com a excelência operacional; e pensamento de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra e o lugar mais seguro para trabalhar. As avaliações de clientes, compras com 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, escolha de carreira, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

