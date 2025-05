Diners Club International® anuncia doação de US$ 750.000 para a World Central Kitchen

Hoje, a Diners Club International® anunciou uma doação de US$ 750.000àWorld Central Kitchen para ajudar as comunidades afetadas por desastres naturais e crises humanitárias no mundo inteiro. Para cada compra feita com um cartão Diners Club em qualquer parte do mundo em 7 de maio de 2025, a empresa forneceu uma refeição, até um total de US$ 750.000. Os membros da Diners Club de todas as partes do mundo atingiram o máximo de doações, indicando um dia de doações bem-sucedido.

A doação de US$ 750.000 da Diners Club para a World Central Kitchen fornecerá cerca de 150.000 refeições para as comunidades afetadas em qualquer parte do mundo. Essa contribuição faz parte das comemorações de seu 75º aniversário, iniciadas em fevereiro. Por meio dessa colaboração, os membros do Club terão um papel direto no fornecimento de refeições reconfortantes para sobreviventes de desastres naturais e causas humanitárias.

“O Diners Club tem o orgulho de colaborar com a World Central Kitchen como parte da celebração do nosso 75º aniversário”, disse Ricardo Leite, vice-presidente sênior e chefe de Mercados Internacionais da Discover e presidente do Diners Club International. “Uma refeição deu início ao nosso setor há 75 anos e, hoje, estamos homenageando nossas origens ao apoiar a missão da World Central Kitchen de proporcionar conforto e esperança por meio da comida em tempos de crise”.

Como parte do programa Together for Change do Diners Club, essa iniciativa global permite que emissores e associados do Diners Club apoiem as causas que mais importam em suas comunidades. Há mais de 20 anos, o Diners Club apoia diversas causas, com foco em sustentabilidade, saúde, educação e ajuda humanitária em desastres.

“Contribuições como esta, com o Diners Club, são fundamentais para nossa missão de fornecer refeições às pessoas impactadas por desastres naturais e crises humanitárias”, disse José Andrés, fundador da World Central Kitchen. “A doação do Diners Club International apoiará os esforços em campo da World Central Kitchen para alimentar pessoas afetadas por desastres naturais no mundo inteiro, incluindo incêndios florestais, tornados e furacões. Trata-se de mais do que apenas alimentar – é sobre atender a uma necessidade humana básica e levar esperançaàmesa”.

Sobre a Diners Club International Ltd.

Fundada em 1950, a Diners Club International® tornou-se o primeiro cartão de crédito de uso múltiplo do mundo, iniciando uma revolução financeira na forma como consumidores e empresas pagam por produtos e serviços. Hoje, a Diners Club® é uma marca globalmente reconhecida, atendendo às necessidades de pagamento de consumidores selecionados e de alto padrão, oferecendo acesso a mais de 1.700 salas VIP em aeroportos e experiências ao redor do mundo1, além de disponibilizar uma variedade de soluções de gestão de despesas para corporações e pequenos empresários. Com aceitação em mais de 200 países e territórios2, a Diners Club International está exclusivamente qualificada para atender seus membros globalmente.

Sobre a World Central Kitchen

Fundada em 2010 pelo chef José Andrés, a World Central Kitchen (WCK) é uma organização sem fins lucrativos que atua na linha de frente, fornecendo refeições frescas em resposta a crises. Com um modelo ágil de atuação, que aproveita recursos locais e se adapta em tempo real, a WCK já serviu mais de 450 milhões de refeições nutritivas no mundo inteiro.

Diante de desastres, a Equipe de Resposta da WCK age com urgência, começando imediatamente a cozinhar e distribuir refeições para as pessoas afetadas. Em colaboração com organizações locais e por meio de uma rede de restaurantes, food trucks e cozinhas de emergência, a WCK oferece refeições reconfortantes de forma rápida e eficiente. Para fortalecer as economias locais, a organização dá prioridadeàcompra de ingredientes da região, usados tanto no preparo das refeições quanto na distribuição direta às famílias que mais precisam.

1 Com base em informações fornecidas por prestadores de serviços terceirizados e Participantes da Rede.

2 Com base em dados de transações coletados de 2020 a 2024.

