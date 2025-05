Auditoria contábil ajuda a garantir integridade financeira

Utilizada para verificar os registros contábeis e as demonstrações financeiras de uma empresa, a auditoria contábil desempenha um papel estratégico para companhias que buscam transparência, controle e credibilidade no mercado. Mais do que um procedimento técnico, esse processo permite a verificação da precisão das demonstrações contábeis, prevenindo fraudes e fortalecendo os mecanismos de gestão.



Seu impacto pode ir além da conformidade com normas regulatórias, já que as empresas que adotam esta prática têm maior segurança na tomada de decisões e ainda ampliam a confiança de investidores e credores, como explica Myke Oliveira Gomes, advogado e diretor jurídico da Rocha Gomes Auditoria Tributária.



“A auditoria é um instrumento essencial para a tomada de decisões mais informadas e estratégicas, tanto para gestores quanto para investidores. Ela garante a confiabilidade das informações, identifica riscos, melhora a eficiência e aumenta a transparência”, afirma.



Segundo o advogado, a auditoria também tem um papel fundamental na prevenção de irregularidades. “Ao examinar registros contábeis e avaliar a conformidade com normas financeiras e regulatórias, o processo é capaz de identificar riscos, pontos frágeis nos controles internos e possíveis desvios que podem comprometer a saúde da empresa. Isso permite que os gestores tenham acesso a informações confiáveis, facilitando o planejamento estratégico e a avaliação de investimentos”, explica.



Auditoria interna, externa e revisão contábil: entenda as diferenças



O processo de auditoria pode ser realizado de forma interna ou externamente por meio de empresas especializadas. Gomes destaca que, ao ser conduzida internamente, a auditoria tem como objetivo a melhoria dos procedimentos e controles da empresa. “Já a externa é conduzida por auditores independentes, que avaliam a conformidade dos balanços contábeis com as normas vigentes”.



“Por outro lado, a revisão contábil é um procedimento mais específico e de menor alcance, voltado apenas à identificação de erros e inconsistências nas demonstrações financeiras”, acrescenta. Esse processo pode ser utilizado como apoio para corrigir distorções antes da publicação oficial dos números.



Para o especialista, a auditoria é uma ferramenta essencial para aprimorar a eficiência e a segurança dos controles internos da empresa. “Este processo ajuda a identificar pontos de melhoria ao analisar se os controles estão efetivamente funcionando, se as regras estão sendo seguidas e se há falhas ou desvios nos processos”, explica.



Tecnologia impulsiona a auditoria contábil



Nos últimos anos, o avanço da tecnologia tem transformado diversos segmentos do mercado. E no setor de auditoria contábil não tem sido diferente. De acordo com o advogado, softwares especializados estão sendo usados para automatizar tarefas repetitivas e ampliam a capacidade de análise de grandes volumes de dados.



Ferramentas de inteligência artificial (IA), por exemplo, têm permitido auditorias mais precisas e proativas, otimizando a detecção de riscos e irregularidades. “A tecnologia está tornando a auditoria mais eficiente, permitindo uma análise mais detalhada e melhorando a capacidade de detecção de falhas e fraudes”, destaca Gomes.



No entanto, para que os resultados sejam bem aproveitados, o especialista ressalta que é fundamental a integração entre auditoria, contabilidade e setor financeiro para gerar relatórios mais claros e precisos. “Os dados devem ser compartilhados de forma transparente, garantindo que gestores os utilizem de forma mais informada durante a tomada de decisões”, conclui.



