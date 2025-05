Lavanderia investe em acessibilidade para público 50+

A #1 Lavanderia tem registrado um aumento significativo no número de clientes com mais de 50 anos em suas unidades de autoatendimento. Segundo dados internos da rede de lavanderias de autosserviço, esse público busca cada vez mais praticidade, agilidade e autonomia nos serviços de lavanderia, especialmente em regiões urbanas.

De acordo com Raphael Marques, CEO da #1 Lavanderia, o principal motivo para essa adesão é a conveniência: "Muitos desses clientes valorizam a possibilidade de lavar e secar roupas em menos de uma hora, sem depender de terceiros ou da estrutura doméstica”. Recentemente, a #1 Lavanderia atingiu a marca de 210 unidades em 22 estados brasileiros.

Investimentos em acessibilidade e usabilidade

Para atender melhor ao público formado por pessoas com mais de 50 anos de idade, a rede #1 Lavanderia implementou novas funcionalidades em infraestrutura e automação:

Máquinas posicionadas em alturas adequadas;

Assentos de espera e rampas de acesso;

Sinalização com melhor visibilidade;

Interfaces simplificadas nas máquinas de autoatendimento, com ícones grandes e linguagem direta.

"Ampliamos o tamanho das fontes, aumentamos o contraste das cores e padronizamos o uso de linguagem simples, sem jargões técnicos. Nosso objetivo é que qualquer pessoa, independentemente da idade, se sinta confiante ao utilizar nossos serviços", afirma Marques.

De acordo com o CEO, as mudanças já geram resultados. "Observamos um aumento na frequência de uso por parte desse público e também uma maior fidelização. Os clientes tendem a valorizar quando se sentem bem atendidos, retornam com frequência e indicam para outras pessoas", destaca.

Expansão do mercado de lavanderias de autosserviço

Ainda de acordo com o especialista, o mercado brasileiro de lavanderias de autoatendimento está em expansão, impulsionado por mudanças no estilo de vida, redução de espaços residenciais e busca por praticidade. "Acreditamos que investir em acessibilidade e inovação é essencial para acompanhar essa tendência e nos tornarmos uma das referências no setor", afirma Marques.

A nível global, o mercado de serviços de lavanderia atingiu US$ 104,2 bilhões em 2021 (R$ 609,06 bilhões), apresentando uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 2,1% desde 2016, segundo indicativos do relatório da Research and Markets. Segundo a estimativa, o segmento pode atingir U$145,8 bilhões (R$ 849,48 bilhões) em 2031.

“Com as iniciativas implementadas para os clientes com mais de cinquenta anos de idade, a #1 Lavanderia busca reforçar o compromisso em atender um público diversificado, com objetivo de garantir facilidade, conforto e eficiência em seus serviços”, conclui Marques.