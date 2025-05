Turismo cresce com o sucesso do Carnaval do Recife

Conhecido como uma das maiores festas de rua do Brasil e do mundo, o Carnaval do Recife atraiu 3,5 milhões de foliões neste ano ao longo dos seis dias oficiais de festa, conforme noticiado no site da Prefeitura de Recife.

Foram mais de três mil apresentações culturais, sendo 98% compostas por atrações da cultura popular. A comemoração impactou a economia, com R$ 2,7 bilhões circulando na cidade, uma taxa de ocupação hoteleira de 97% e a geração de 58 mil empregos temporários no período.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Recife Aeroporto, esse recorde foi resultado da combinação de alguns fatores, como tradição, boa organização e uma programação variada. “É um evento gratuito, espalhado por 50 polos na cidade, então ninguém fica de fora. Foram mais de três mil apresentações, sendo a maioria de artistas locais”, detalha.

O profissional também destaca curadoria musical, que contou com artistas famosos como João Gomes, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Alcione, Ferrugem, Ney Matogrosso Nação Zumbi, Alceu Valença, Elba Ramalho, Priscila Senna, Raphaela Santos e Devotos.

“As atrações de renome nacional e internacional ajudaram a atrair visitantes e movimentar ainda mais a cidade. Já os artistas regionais fortaleceram o vínculo do Carnaval com suas raízes, ao mesmo tempo que atraíram um público interessado em experiências autênticas”, explica.

Os polos espalhados pela cidade contribuíram para tornar o evento mais acessível e inclusivo, segundo o especialista. “Os vários estilos musicais, como frevo, samba, maracatu e até música instrumental, garantiram que tanto os foliões locais quanto os turistas encontrassem algo que combinasse com seu estilo, aumentando o engajamento e a adesão à festa”, ressalta.

Diversidade de turistas e impacto na infraestrutura

De acordo com Ricardo Aly, o perfil dos turistas que visitaram Recife durante o Carnaval de 2025 foi diverso e incluiu visitantes de várias regiões do país, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. “Além disso, o pessoal do Sudeste e do Sul do Brasil veio em peso, e o mais interessante foi o aumento expressivo de turistas estrangeiros – especialmente da América Latina e da Europa. Isso mostra que o Carnaval do Recife está ganhando ainda mais projeção internacional”, analisa.

A alta movimentação fez com que a ocupação hoteleira chegasse a 97%. “Isso pode ser um sinal de que há espaço para crescer em infraestrutura e hospedagem, garantindo que ainda mais gente consiga aproveitar tudo de perto”, explica Ricardo.

O impacto positivo da festa, conforme Ricardo relata, serviu como uma vitrine para o turismo local. A expectativa é que alguns visitantes retornem em outros meses do ano para conhecer mais atrativos da cidade.

“O grande desafio agora é manter a demanda aquecida. Para isso, parcerias entre hotéis e eventos culturais podem ser um diferencial importante. Se Recife souber capitalizar o sucesso do Carnaval, promovendo festivais de música, gastronomia e cultura ao longo do ano, a rede hoteleira pode manter altos índices de ocupação mesmo fora da alta temporada”, discorre.

Estratégias para o futuro

Para as próximas edições, o especialista da Nacional Inn acredita que a estratégia de marketing pode focar na autenticidade da capital pernambucana. “Apostar na divulgação do Carnaval como um dos maiores do mundo, criar pacotes que combinem a festa com turismo histórico e, claro, fortalecer a presença em mercados internacionais”, sugere.

Segundo o profissional, o evento demonstrou que a cidade tem estrutura e segurança para receber turistas ao longo do ano, o que pode favorecer o turismo fora da alta temporada. “O modelo de organização eficiente foi um dos trunfos deste ano. O Centro de Operações do Recife (COP) provou ser essencial para garantir um Carnaval seguro e tranquilo. Manter essa estrutura e investir em ainda mais tecnologia e planejamento permitirá que o evento continue crescendo, sem perder sua essência e garantindo sempre uma experiência inesquecível para os foliões”, conclui.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacional-inn-recife-aeroporto