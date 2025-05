Festival sertanejo aquece turismo e comércio em Curitiba

Nos dias 24 e 25 de maio, a capital do Paraná receberá a 16ª edição do Curitiba Country Festival, um dos eventos mais renomados e tradicionais da música sertaneja e popular no Brasil. O festival será realizado no Expotrade Convention Center e contará com atrações como Luan Santana, Pedro Sampaio, Fernando & Sorocaba, Maiara & Maraisa e Wesley Safadão, conforme noticiado no site da rádio 98FMCuritiba.

Para acomodar os milhares de fãs que assistirão aos shows, a rede hoteleira da cidade já está se preparando e reforçando suas equipes, a fim de garantir um atendimento mais ágil, conforme explica Ricardo Aly, Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pela unidade Dan Inn Curitiba.

“Devido à alta demanda, muitos estabelecimentos aproveitam para criar pacotes especiais para o evento, incluindo vantagens como transporte até o Expotrade ou condições diferenciadas para reservas antecipadas”, exemplifica.

Segundo Ricardo, Curitiba conta com uma rede hoteleira bem estruturada, “mas, mesmo assim, quando um evento dessa magnitude acontece, a busca por acomodações dispara”. O profissional também ressalta que, além do setor hoteleiro, a economia local se beneficia de eventos como o Country Festival.

“Restaurantes, bares e lanchonetes costumam registrar um aumento expressivo no movimento, já que os visitantes aproveitam a estadia para conhecer a gastronomia local. Os serviços de transporte, como aplicativos de mobilidade, táxis e até vans de turismo, também observam um crescimento na demanda, especialmente para levar o público ao Expotrade e garantir o retorno seguro”, analisa.

Além disso, de acordo com Ricardo, o comércio em geral, desde lojas de conveniência até shoppings, também se beneficia, pois muitos visitantes aproveitam a viagem para fazer compras ou levar lembranças da cidade.

Eventos de grande porte, como o Country Festival, costumam gerar empregos temporários, que vão desde funções dentro do próprio festival, como seguranças, atendentes e equipe de produção, até oportunidades indiretas em hotéis, restaurantes e serviços de transporte. “Muita gente consegue uma renda extra nesses dias, o que é ótimo para a cidade”, comemora.

No entanto, o profissional faz um alerta: é essencial se preparar e organizar tudo com antecedência. “Com um evento dessa magnitude, o principal desafio é equilibrar a alta demanda com a qualidade do serviço. No setor hoteleiro, isso significa reforçar equipes, agilizar processos como check-in e check-out e lidar com eventuais imprevistos, como overbooking ou necessidade de realocação de hóspedes”, ressalta.

Ricardo também destaca a importância do planejamento logístico, pois, com um volume maior de visitantes chegando simultaneamente, aeroportos, rodoviárias e o transporte público ficam mais movimentados, o que pode gerar atrasos e dificuldades para quem precisa se deslocar até o hotel.

“O segredo está na preparação: quem se planeja com antecedência consegue garantir um serviço de qualidade e aproveitar ao máximo o boom econômico que eventos como esse trazem para a cidade”, finaliza.

Dan Inn Curitiba

Próximo de atrações turísticas conhecidas da capital paranaense, como o Passeio Público e o Teatro Guaíra, o Dan Inn Curitiba fica localizado no centro da cidade, Rua Amintas de Barros, número 71. A unidade, que é pet friendly, dispõe de seis categorias de acomodações, café da manhã incluso na diária, comodidades como academia, estacionamento, salas para eventos e local com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Para mais informações, basta acessar

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-dan-inn-curitiba