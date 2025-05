Maioria dos brasileiros pretende presentear no Dia das Mães

Uma pesquisa nacional conduzida pela Vinklo, plataforma de presentes da FestaLab.Co, com consumidores brasileiros, aponta um cenário otimista para o comércio no Dia das Mães de 2025. O levantamento, realizado no final de abril com base em dados quantitativos, busca identificar o comportamento de consumo da população em relação à data, considerada uma das mais importantes do calendário varejista.



Segundo os dados apurados, a maioria dos entrevistados (59,1%) pretende gastar o mesmo valor que no ano anterior. Já 17,6% afirmaram que devem gastar mais, enquanto 23,3% planejam reduzir os gastos.



“O Dia das Mães é uma das datas mais significativas para o varejo, tanto em volume de vendas quanto em engajamento emocional com o consumidor. Esta pesquisa nos permite entender melhor o comportamento de compra e planejar ações mais alinhadas à realidade do mercado. A alta intenção de consumo revelada reforça o potencial da data para impulsionar as vendas e fortalecer o relacionamento entre marcas e clientes”, diz Erik Santana, CEO da Vinklo.



Quanto ao valor médio dos presentes, 43,2% pretendem gastar entre R$ 50 e R$ 99,99; seguido de 29,2% que desejam investir entre R$ 100 e R$ 199,99. Já 17,2% planejam comprar algo de até R$ 49,99, enquanto 6,8% buscam por opções com um custo entre R$ 200 e R$ 299,99. Apenas 3,6% dos entrevistados pensam em gastar com algo acima de R$ 300.



Categorias de presentes em destaque

A pesquisa também aborda as categorias de presentes mais procuradas pelos consumidores. Lideram as preferências perfumes e cosméticos, com 21,3%, seguida de roupas, com 20,4%, acessórios aparece com 12,4%, ao lado de calçados, com 12,3%. Itens como chocolates, cestas, presentes personalizados, joias e semijoias, livros, itens de decoração e vales-presente, também são citados como opções consideradas pelos consumidores.



Canais de compra e pesquisa de preço

A internet se destaca como o principal canal de compra para os presentes do Dia das Mães, com 56,7% dos consumidores que optam por adquirir um produto via on-line. As lojas físicas aparecem na preferência de 18,8% dos consumidores. Enquanto 24,3% dizem que podem escolher o presente tanto por meio de um e-commerce quanto em um shopping center ou loja de rua.

A pesquisa de preço antecipada também é apontada como uma prática comum entre os consumidores, onde 89,7% afirmam que pretendem pesquisar antes de realizar a compra. Os fatores mais importantes considerados para efetivar uma compra são: ofertas e promoções (48,5%), preço (45,6%), ter o produto específico que desejam comprar (30,8%), diversidade de produtos (21,5%), preço do frete (19,4%) e entre outros.



Formas de pagamento

A forma de pagamento mais citada na pesquisa é o cartão de crédito (45%), seguido pelo Pix (41,9%). O cartão de débito (11,4%) e o dinheiro (1,6%), aparecem em menor escala, o que remete a uma predominância de meios digitais e parcelados nas compras.

Metodologia da pesquisa

A Vinklo ouviu cerca de 950 pessoas de todas as regiões do país, acima de 17 anos e diversos gêneros. Em termos de distribuição geográfica, a maior parte dos entrevistados está localizada na Região Sudeste (74,8%), seguida pelo Nordeste (9,7%), Centro-Oeste e Sul (ambos com 5,9%) e Norte (3,7%).



